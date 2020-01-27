«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим грог с кокосовым молоком.
Ингредиенты: молоко, лимон, апельсин, имбирь, мёд, душистый перец, гвоздика, чёрный чай.
Вадим Парханович:
Наливаем молоко. Доводим до кипения.
Натираем цедру апельсина и лимона.
В молоко добавляем нарезанный имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Добавляем душистый перец и гвоздику. Следующим добавляем чёрный чай.
Нужно грог остудить до 70 градусов и добавить мёд. Мёд укрепляет иммунную систему и помогает вывести мокроту.
Финальный ингредиент – сливочное масло.