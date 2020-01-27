Прямой эфир

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом

27 января 2020 12:45
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Рецепт коктейля для укрепления иммунитета привели в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим грог с кокосовым молоком.

Ингредиенты: молоко, лимон, апельсин, имбирь, мёд, душистый перец, гвоздика, чёрный чай.

Вадим Парханович:
Наливаем молоко. Доводим до кипения.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-1

Натираем цедру апельсина и лимона.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-4

В молоко добавляем нарезанный имбирь. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-7

Добавляем душистый перец и гвоздику. Следующим добавляем чёрный чай.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-10

Нужно грог остудить до 70 градусов и добавить мёд. Мёд укрепляет иммунную систему и помогает вывести мокроту.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-13

Финальный ингредиент – сливочное масло.

«Укрепляет иммунную систему». Готовим необычный напиток с мёдом и маслом-16

# Рецепты # Здоровье # Вадим Парханович

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