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Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник

02 октября 2019 18:55
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Новости Беларуси. Зачастую с полок белорусских аптек периодически пропадают привычные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно йодсодержащие лекарства. Причина – в нерасторопности фирм.

Производители не спешат заниматься перерегистрацией своих старых и эффективных таблеток, коль в продажу поступили новые и более дорогие. Маркетинг.

Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник-1

Но теперь, если лекарство в течение пяти лет применяется без нареканий, то во второй раз оно получает уже бессрочное регистрационное удостоверение. Причем уходит в историю и бюрократическая регистрация новейших препаратов.

Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Проводится достаточно много клинических исследований, касающихся онкологии, редких генетических заболеваний. Принята практика, когда первая и вторая фаза клинических исследований показывает высокую эффективность данного препарата, его условно регистрируют, не дожидаясь полного окончания клинических испытаний. Соответственно, когда клинические испытания полностью завершены, выдается полноценная регистрация на пять лет.

Мы эту практику начинаем применять у себя: как только появляются первые данные о высокоэффективности препарата, мы можем его условно регистрировать до завершения клинических испытаний.

Это особенно важно, когда речь идет о спасении жизней людей с редкими заболеваниями. В целом же в списке более 900 таких препаратов. Девять из десяти уже получили повторное свидетельство. С остальными чиновники Минздрава работают. Напоминают о перерегистрации и ищут новых поставщиков.

Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник-7

# Белорусские лекарства # Здоровье # Владимир Караник # Фотофакт

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