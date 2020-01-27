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«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи

27 января 2020 14:23
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Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Лошица открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи-1



Для города она 11-я. Здесь будут обслуживать жителей не только нового микрорайона, но и Чижовки, и улицы Маяковского – в округе живёт 150 тысяч человек. Это типовой проект, точно такое же здание есть и в Каменной горке.

«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи-3

Оно оборудовано гаражом с тёплыми боксами – это значит, что машины готовы к незамедлительному выезду даже в лютые морозы. Здесь также есть круглосуточный кабинет для приёма пациентов, которые обратились к медикам самостоятельно.

«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи-6

Сергей Малышко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Ближайшая подстанция, которая приезжала сюда в Лошицу, находилась в Серебрянке, в районе 23-й поликлинике. Это значительно улучшит доступность. Здесь будут комбинированные бригады, они придут с 3-й, 5-й и 1-й подстанции.

«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи-9



Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией городской станции скорой медицинской помощи:
Планируется у нас 12 бригад: три бригады интенсивной терапии, одна педиатрическая и остальные фельдшерские. Здесь самые лучшие условия, которые только можно придумать для работников скорой помощи. Есть у нас просторная столовая для приема пищи, укомплектованная всем необходимым (холодильниками, микроволновками, электрочайниками). Есть большое количество комнат для отдыха персонала, в которых есть удобные кресла, тахты.

«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи-11



Переезд почти 150 сотрудников в новое здание планируется завершить в течение недели. В ближайшие 5 лет в Минске запланировано строительство ещё двух подстанций скорой медицинской помощи – в микрорайоне Уручье и Московском районе. 

# Медицина # Здоровье # Сергей Малышко # Евгений Юдаков # Фотофакт

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