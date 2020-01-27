«Самые лучшие условия, которые только можно придумать». В Лошице открыли новую подстанцию скорой помощи

Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Лошица открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Для города она 11-я. Здесь будут обслуживать жителей не только нового микрорайона, но и Чижовки, и улицы Маяковского – в округе живёт 150 тысяч человек. Это типовой проект, точно такое же здание есть и в Каменной горке.

Оно оборудовано гаражом с тёплыми боксами – это значит, что машины готовы к незамедлительному выезду даже в лютые морозы. Здесь также есть круглосуточный кабинет для приёма пациентов, которые обратились к медикам самостоятельно.

Сергей Малышко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ближайшая подстанция, которая приезжала сюда в Лошицу, находилась в Серебрянке, в районе 23-й поликлинике. Это значительно улучшит доступность. Здесь будут комбинированные бригады, они придут с 3-й, 5-й и 1-й подстанции.





Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией городской станции скорой медицинской помощи:

Планируется у нас 12 бригад: три бригады интенсивной терапии, одна педиатрическая и остальные – фельдшерские. Здесь самые лучшие условия, которые только можно придумать для работников скорой помощи. Есть у нас просторная столовая для приема пищи, укомплектованная всем необходимым (холодильниками, микроволновками, электрочайниками). Есть большое количество комнат для отдыха персонала, в которых есть удобные кресла, тахты.