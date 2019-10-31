Какие лекарства белорусского производства помогают в лечении рака?

О достижениях белорусской фармакологии рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В 2011 году белорусские ученые разработали препарат для лечения рака крови у детей. Он называется «Клофарабин» и отличается высокой активностью в лечении острой лимфобластной лейкемии.

В целом расширение лекарственной линейки – это то, над активно работает отечественная фармакология. Сегодня мы имеем внушительный ассортимент белорусских аналогов импортных препаратов. Причем по качеству они идентичны.

Если брать дженерики и импортные препараты, то у нас стоимость в 2-3 раза дешевле.

Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов откроют в Беларуси в 2020 году