Прямой эфир

Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?

05 октября 2022 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте подробнее про ноги. Все-таки вроде как миф – мокрые ноги. Тем не менее сейчас такой маркетинг, что предлагают сушилки для обуви, чтобы обувь не была мокрой или, например, есть люди, у которых потеют ноги. Тоже они считают, что это может быть риском простудных заболеваний. Что с ногами?

Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?-1

Ольга Кошелюк, врач общей практики:
Скорее всего, это не может вызвать каких-то серьезных заболеваний, но кому приятно ходить в мокрых ботинках? Никому. По большей части мокрые ноги могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, то есть такие, как цистит. С ушами, горлом, скорее всего, это никаким образом не связано.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть какие-то советы, как правильно выбрать обувь, ее правильно сушить, может быть, менять стельки периодически?

Ольга Кошелюк:
Менять стельки периодически – обязательно.

Алеся Лакина:
С какой периодичностью?

Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?-4

Ольга Кошелюк:
Хотя бы раз в сезон и по износу смотреть. Обязательно, чтобы подошва была довольно-таки толстая. У деток всегда должен быть хотя бы какой-то минимальный каблучок. Конечно же, не должно быть ощущения того, что ребенок ходит босиком по земле. Тем более осень, зима – земля холодная. Чем толще подошва, тем больше вероятность того, что ребенок не застудит ноги.

Наталья Надольская:
Еще меня всегда удивляют сотрудники офисные, которые зимой в минус, понятно, на улице минус 10, 15, в зимней обуви приходят в офис и остаются в этой же обуви в плюс 20. Мне кажется, та сменка, которою мы все брали с собой в школу, должна быть и для взрослых. То есть пришел на работу, и переобуйся.

Ольга Кошелюк:
Конечно, да. Это обязательно.

Наталья Надольская:
Во-первых, это комфортно, не так жарко. Во-вторых, не такой перепад температуры, потому что одно дело, когда ты на улице в зимней обуви. Данил, вы носите сменную обувь на работу?

Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?-7

Данил Масюк, врач-оториноларинголог:
Конечно, я работаю в хирургическом кабинете, у меня выхода нет.

Читайте также:

«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?

«Я бы никому не советовал такое делать». Врач рассказал, почему вредно дышать над горячей картошкой при простуде

При «короне» не всегда есть высокая температура. По каким симптомам можно отличить грипп от коронавируса?

# Здоровье # Здоровье # Наталья Надольская # Ольга Кошелюк # Алеся Лакина # Данил Масюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При «короне» не всегда есть высокая температура. По каким симптомам можно отличить грипп от коронавируса?
05 октября 2022 16:21

При «короне» не всегда есть высокая температура. По каким симптомам можно отличить грипп от коронавируса?

«Я бы никому не советовал такое делать». Врач рассказал, почему вредно дышать над горячей картошкой при простуде
05 октября 2022 16:02

«Я бы никому не советовал такое делать». Врач рассказал, почему вредно дышать над горячей картошкой при простуде

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах
05 октября 2022 15:46

Как «космические» ботинки помогут детям с ДЦП? О медицинской инновации рассказали в Поставах