Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте подробнее про ноги. Все-таки вроде как миф – мокрые ноги. Тем не менее сейчас такой маркетинг, что предлагают сушилки для обуви, чтобы обувь не была мокрой или, например, есть люди, у которых потеют ноги. Тоже они считают, что это может быть риском простудных заболеваний. Что с ногами?

Ольга Кошелюк, врач общей практики:

Скорее всего, это не может вызвать каких-то серьезных заболеваний, но кому приятно ходить в мокрых ботинках? Никому. По большей части мокрые ноги могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, то есть такие, как цистит. С ушами, горлом, скорее всего, это никаким образом не связано. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть какие-то советы, как правильно выбрать обувь, ее правильно сушить, может быть, менять стельки периодически? Ольга Кошелюк:

Менять стельки периодически – обязательно. Алеся Лакина:

С какой периодичностью?