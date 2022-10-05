Должен быть хотя бы минимальный каблучок. Как правильно выбрать обувь, чтобы не застудить ноги?
Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте подробнее про ноги. Все-таки вроде как миф – мокрые ноги. Тем не менее сейчас такой маркетинг, что предлагают сушилки для обуви, чтобы обувь не была мокрой или, например, есть люди, у которых потеют ноги. Тоже они считают, что это может быть риском простудных заболеваний. Что с ногами?
Ольга Кошелюк, врач общей практики:
Скорее всего, это не может вызвать каких-то серьезных заболеваний, но кому приятно ходить в мокрых ботинках? Никому. По большей части мокрые ноги могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, то есть такие, как цистит. С ушами, горлом, скорее всего, это никаким образом не связано.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть какие-то советы, как правильно выбрать обувь, ее правильно сушить, может быть, менять стельки периодически?
Ольга Кошелюк:
Менять стельки периодически – обязательно.
Алеся Лакина:
С какой периодичностью?
Ольга Кошелюк:
Хотя бы раз в сезон и по износу смотреть. Обязательно, чтобы подошва была довольно-таки толстая. У деток всегда должен быть хотя бы какой-то минимальный каблучок. Конечно же, не должно быть ощущения того, что ребенок ходит босиком по земле. Тем более осень, зима – земля холодная. Чем толще подошва, тем больше вероятность того, что ребенок не застудит ноги.
Наталья Надольская:
Еще меня всегда удивляют сотрудники офисные, которые зимой в минус, понятно, на улице минус 10, 15, в зимней обуви приходят в офис и остаются в этой же обуви в плюс 20. Мне кажется, та сменка, которою мы все брали с собой в школу, должна быть и для взрослых. То есть пришел на работу, и переобуйся.
Ольга Кошелюк:
Конечно, да. Это обязательно.
Наталья Надольская:
Во-первых, это комфортно, не так жарко. Во-вторых, не такой перепад температуры, потому что одно дело, когда ты на улице в зимней обуви. Данил, вы носите сменную обувь на работу?