При «короне» не всегда есть высокая температура. По каким симптомам можно отличить грипп от коронавируса?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Чем чаще всего болеют белорусы с октября до апреля?

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Кошелюк, врач общей практики:

Сейчас с 2020 года по большей части – все-таки это коронавирусная инфекция, но и грипп нас не оставляет. Грипп имеет место быть, поэтому никто не отменял вакцинацию от гриппа. Также продолжается сезон вакцинации от коронавирусной инфекции.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как отличить грипп от коронавируса? Потому что я слышала сейчас: все симптомы – это коронавирус. Сейчас других заболеваний, такое ощущение, что просто нет.

Ольга Кошелюк:

На самом деле очень сложно. Грипп отличается по большей части от коронавирусной инфекции отсутствием аносмии и очень высокой гипертермией. То есть при «короне» не всегда есть настолько высокая температура, как при гриппе.