«Я бы никому не советовал такое делать». Врач рассказал, почему вредно дышать над горячей картошкой при простуде
Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ольга, откуда такое обывательское мнение, что при простудном заболевании, каком-то легком недомогании нужно обязательно прогреться. Начинают парить ноги, идти в баню либо принимать горячий душ, горячую ванну. Что это такое?
Ольга Кошелюк, врач общей практики:
При повышенной температуре тела ни в коем случае нельзя ходить в баню, горячий душ, париться, прогреваться. То есть это как одно из противопоказаний к этим действиям – повышение температуры тела. Организм борется с инфекцией, температура вашего тела поднимается, а вы еще больше помещаете себя в то помещение, в котором очень высокая температура.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мамы и бабушки, как правило, в курсе. Они меряют температуру и говорят: «Температуры нет, иди дышать над картошкой». Это миф, что подышать над картошкой – тебе поможет или действительно помогает?
Ольга Кошелюк:
Я тоже дышала в детстве над картошкой.
Алеся Лакина:
Помогало?
Ольга Кошелюк:
Да, вроде помогало.
Данил Масюк, врач-оториноларинголог:
Я бы хотел сказать по поводу ингаляций картошечным методом. На самом деле, я бы никому не советовал такое делать. Сейчас вполне хватает возможностей технических для того, чтобы на базе поликлиники либо самостоятельно приобрести ингаляторы и делать ингаляции с препаратами, которые назначит врач. Пускай в том числе будут какие-то аромамасла – почему бы и нет? Ингаляции над картошкой могут привести к ожогам слизистых – тогда помимо пациентов терапевта, вы придете к лору.
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