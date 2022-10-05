«Я бы никому не советовал такое делать». Врач рассказал, почему вредно дышать над горячей картошкой при простуде

Осенью вопрос профилактики ОРВИ и гриппа выходит на первый план. Особенно это касается детей, которые пошли в школу, детские сады, а также взрослых, которые пользуются общественным транспортом и работают в офисе. О том, какие методы борьбы с простудой существуют и можно ли вообще не болеть вирусными инфекциями, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ольга, откуда такое обывательское мнение, что при простудном заболевании, каком-то легком недомогании нужно обязательно прогреться. Начинают парить ноги, идти в баню либо принимать горячий душ, горячую ванну. Что это такое?

Ольга Кошелюк, врач общей практики:

При повышенной температуре тела ни в коем случае нельзя ходить в баню, горячий душ, париться, прогреваться. То есть это как одно из противопоказаний к этим действиям – повышение температуры тела. Организм борется с инфекцией, температура вашего тела поднимается, а вы еще больше помещаете себя в то помещение, в котором очень высокая температура. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мамы и бабушки, как правило, в курсе. Они меряют температуру и говорят: «Температуры нет, иди дышать над картошкой». Это миф, что подышать над картошкой – тебе поможет или действительно помогает? Ольга Кошелюк:

Я тоже дышала в детстве над картошкой. Алеся Лакина:

Помогало? Ольга Кошелюк:

Да, вроде помогало.