«Чем дольше идёт измерение, тем точнее показатель». Как выбрать точный и безопасный термометр?

Когда иммунитет под угрозой, болезнь важно распознать на самых подступах. Повышенная температура тела – тревожный звоночек. Как ее измерить – знают даже дети. Но не все термометры одинаково точны. Классика в мире градусников – старый добрый ртутный термометр: покажет результат с минимальной погрешностью.

Татьяна Костян, врач-терапевт:

По длительности измерения температуры ртутный градусник имеет самое длительное измерение, в среднем – это 10 минут, может достигать и до 20 минут. Чем дольше идет измерение, тем точнее идет показатель.

Главная претензия к таким термометрам – их повышенная опасность. Неосторожное движение руки и хрупкий градусник разбивается вдребезги. Татьяна Костян:

Ртуть при выходе наружу оказывает отравляющее действие на организм, поэтому лучше, чтобы данный градусник использовался в медицинских учреждениях и только под контролем врача, но не в домашних условиях.

Прекрасная альтернатива ртутным – электронные термометры. Более прочные и долговечные, главное – вовремя сменить батарейку. Как и любой гаджет, такой градусник может быть оснащен массой дополнительных функций: подсветкой, встроенной картой памяти показаний и даже сменными наконечниками.

Татьяна Костян:

Если это для детей, то можно выбирать мягкий или гибкий. Если люди с аллергией, то предпочтение отдается золотым наконечникам. Также важен размер и звуковой сигнал на термометре для людей с плохим зрением. Для малыша созданы формы в виде сосок-пустышек, где есть дисплей.

И, наконец, самый необычный, невероятно быстрый, но не всегда точный – бесконтактный термометр. Такой градусник улавливает инфракрасное излучение и тут же выдает температуру тела. Татьяна Костян:

Бесконтактные термометры удобны тем, что можно измерять не только температуру тела, но и смеси либо воды для купания ребенка, даже во сне ребенку можно измерить температуру, никак не соприкасаясь с ним.

Каким термометром пользоваться – выбор за вами. Однако чтобы получить точный результат, независимо от прибора, необходимо соблюсти простые условия. Татьяна Костян:

Плотное прилегание термометра к телу человека. После приема горячей пищи либо питья, чтобы прошло около получаса, и нахождение в помещении после улицы либо в помещении, где будет измеряться температура, – тоже в течение получаса.