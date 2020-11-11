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МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?

11 ноября 2020 17:05
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Новости Беларуси. Минский центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Ведущее медицинское учреждение этого профиля не только в стране, без преувеличения – в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-1

Точкой отсчета нового направления в отечественной медицине стала ночь со 2 на 3 апреля 2008 года. Именно тогда наши медики провели первую в истории республики операцию по пересадке печени.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-4

А сегодня Беларусь входит в десятку стран – лидеров в области трансплантологии. В мире нет таких операций, которые не смогли бы провести наши врачи.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-7

В стране в практику внедряют пусть и очень дорогие, но такие нужные технологии. Уже в 2021 году центр прирастет новым суперсовременным корпусом.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-10

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», доктор медицинских наук:
Жизнь заставила этот проект реализовывать, потому что огромное количество пациентов.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-13

В проекте в этом новом хирургическом модуле будут три суперсовременные операционные. В этом хирургическом модуле будет суперсовременное отделение анестезиологии и реанимации для самых тяжелых пациентов. Там будет очень современное диагностическое оборудование. Это суперсовременный МРТ аппарат и много всяких суперсовременных нужных диагностических вещей, которые позволяют сократить длительность обследования, улучшают качество этого обследования. Ну а в случае наличия послеоперационных осложнений позволяют своевременно их диагностировать и своевременно нивелировать.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-16

Цена проекта – 170 миллионов рублей. Новейшее оборудование позволит врачам выполнять операции с меньшим травматизмом, а значит, сокращается время реабилитации пациентов, меньше вероятность послеоперационных осложнений. Потому даже на этапе стройки – внимание к деталям.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?-19

Анатолий Тарасенко, заместитель директора ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» по хозяйственной работе:
Здесь жесткие требования по воздухоподготовке. В связи с тем, что здесь будут выполняться очень сложные операции, иммунитет человека будет ослаблен, для того, чтобы послеоперационные раны заживали быстрее, очень важно, какая температура воздуха будет, какие запыленность, влажность.

# Учреждения здравоохранения # общество # Олег Руммо # Анатолий Тарасенко # Фотофакт

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