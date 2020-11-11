МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?

Новости Беларуси. Минский центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Ведущее медицинское учреждение этого профиля не только в стране, без преувеличения – в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точкой отсчета нового направления в отечественной медицине стала ночь со 2 на 3 апреля 2008 года. Именно тогда наши медики провели первую в истории республики операцию по пересадке печени.

А сегодня Беларусь входит в десятку стран – лидеров в области трансплантологии. В мире нет таких операций, которые не смогли бы провести наши врачи.

В стране в практику внедряют пусть и очень дорогие, но такие нужные технологии. Уже в 2021 году центр прирастет новым суперсовременным корпусом.

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», доктор медицинских наук:

Жизнь заставила этот проект реализовывать, потому что огромное количество пациентов.

В проекте в этом новом хирургическом модуле будут три суперсовременные операционные. В этом хирургическом модуле будет суперсовременное отделение анестезиологии и реанимации для самых тяжелых пациентов. Там будет очень современное диагностическое оборудование. Это суперсовременный МРТ аппарат и много всяких суперсовременных нужных диагностических вещей, которые позволяют сократить длительность обследования, улучшают качество этого обследования. Ну а в случае наличия послеоперационных осложнений позволяют своевременно их диагностировать и своевременно нивелировать.

Цена проекта – 170 миллионов рублей. Новейшее оборудование позволит врачам выполнять операции с меньшим травматизмом, а значит, сокращается время реабилитации пациентов, меньше вероятность послеоперационных осложнений. Потому даже на этапе стройки – внимание к деталям.