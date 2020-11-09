«Помогает повышать мотивацию человека». Врач-кардиолог о пользе фитнес-браслета

Наука – двигатель прогресса. Сегодня новые технологии, безусловно, в центре внимания, но далеко не все современные гаджеты соответствуют заявленным ожиданиям и идут на пользу человеку, но есть исключения из правила. Держать руку на пульсе здоровья помогает фитнес-браслет, своеобразный счетчик, который беспристрастно покажет, насколько хорошо вы работаете над собой. Надежда Кирковская, врач-кардиолог:

Это пройденные расстояния, количество шагов или километров, это затраченные калории, различные фазы сна. Некоторые фитнес-браслеты способны отслеживать колебания пульса человека, его артериального давления.

Также чудо-устройство может выполнять функцию умного будильника, оповещать об уведомлениях в мессенджерах и социальных сетях. На самом деле все скрывается в деталях. Подходить к выбору фитнес-браслета нужно исходя из личных целей.

И хоть цена новомодных гаджетов немаленькая, здоровье все-таки дороже. Если вы хотите сделать шаг навстречу активному образу жизни, «умный» браслет – ваш главный союзник. Надежда Кирковская:

Некоторым людям они по-настоящему раскрывают глаза на их образ жизни. Начинает его носить и понимает, что большую часть времени он сидит или лежит на диване и ничего не делает. Помогает повышать мотивацию человека. Сегодня он прошел такое-то количество километров, за следующую неделю он прошел еще больше, увеличил свою активность. Это вызывает такой азарт. Есть специальные приложения, согласно которым можно объединяться в группы и соревноваться.

Арсенал умений браслетов здоровья велик. Но как не запутаться в показаниях и научиться правильно анализировать полученные результаты? Надежда Кирковская:

Есть такая норма пульса, как 60 ударов в минуту – это считается абсолютной нормой в покое для здорового человека, но опять же все зависит от пола, веса, уровня активности человека. Если уже ставить отслеживание показателей фитнес-браслета на такой более-менее разумный уровень, то надо проконсультироваться со спортивным врачом, для начала с кардиологом, который при необходимости отправит человека к спортивному врачу для того, чтобы понять, что же является нормой, допустимой для каждого человека.