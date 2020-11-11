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«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит

11 ноября 2020 17:27
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Новости Беларуси. Трансплантология – одна из самых дорогостоящих сфер медицины. К примеру, пересадка печени стоит порядка 40 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит-1

Для белорусов все расходы за операцию берет на себя бюджет.

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет?

Иностранцам тоже не отказываем в помощи, но за деньги и по лимиту. При этом орган иностранному пациенту достается только в том случае, если он не подходит ни одному белорусу из листа ожидания.

«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит-3

Олегу Белому, можно сказать, повезло. Жителю Днепропетровска долго ждать не пришлось. Чуть больше месяца назад ему пересадили печень. Операция прошла успешно, за что пациент не устает благодарить наших врачей.

«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит-5

Олег Белый, пациент (Украина):
Персонал хороший такой. Знаете, я, когда приехал, думал, будут все нагнетать или как-то… Девчонки веселые, говорят: «У нас идеальные врачи». Так и вышло. На самом деле люди знают свое дело.

«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит-7

В год центр на иностранных пациентах зарабатывает порядка 9 миллионов долларов. 10 лет назад было в 45 раз меньше. Лечиться к нам едут не только из ближнего зарубежья. География пациентов крайне обширна – Япония, Израиль, страны Евросоюза.

# Операции по трансплантологии # Здоровье

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