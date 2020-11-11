«Я, когда приехал, думал, будут все нагнетать». Жителю Украины пересадили печень в Беларуси, и вот что он говорит

Новости Беларуси. Трансплантология – одна из самых дорогостоящих сфер медицины. К примеру, пересадка печени стоит порядка 40 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов все расходы за операцию берет на себя бюджет. МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии строит корпус за 170 млн рублей. Что в нём будет? Иностранцам тоже не отказываем в помощи, но за деньги и по лимиту. При этом орган иностранному пациенту достается только в том случае, если он не подходит ни одному белорусу из листа ожидания.

Олегу Белому, можно сказать, повезло. Жителю Днепропетровска долго ждать не пришлось. Чуть больше месяца назад ему пересадили печень. Операция прошла успешно, за что пациент не устает благодарить наших врачей.

Олег Белый, пациент (Украина):

Персонал хороший такой. Знаете, я, когда приехал, думал, будут все нагнетать или как-то… Девчонки веселые, говорят: «У нас идеальные врачи». Так и вышло. На самом деле люди знают свое дело.