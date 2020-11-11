«Этого нет нигде сегодня». В Беларуси заготавливают стволовые клетки для лечения пациентов с психиатрическими и неврологическими диагнозами

Новости Беларуси. Клеточные биотехнологии – профиль еще одной медицинской службы, значение которой мы часто обывательски отодвигаем на второй план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году одним из первых в СНГ заготавливать стволовые клетки для лечения пациентов с психиатрическими и неврологическими диагнозами начали в РНПЦ трансфузиологии. Биомедицинский продукт зарегистрировали и внедрили в состав реальной терапии.

Федор Карпенко, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

В этом году впервые мы стволовые клетки для наших пациентов (никто не платил деньги, то есть это в рамках финансирования из бюджета) отдавали для оказания медицинской помощи в РПНЦ психиатрии, в РНПЦ неврологии. Этого нет нигде сегодня.

Можно сказать, что мы на передовых позициях находимся в мировой трансфузиологии. Мы оснащены в соответствии со всеми мировыми стандартами, все этапы заготовки крови и ее компонентов от организации донорства до производства самых современных компонентов крови. Эта конгломерация науки с практикой – этому завидуют сегодня многие наши коллеги.