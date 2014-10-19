Что страшнее – грипп или Эбола, кому выгодна паника вокруг вируса и почему все-таки стоит сделать прививку?

Новости Беларуси. На неделе белорусский Минздрав рассказал всю правду про лихорадку Эбола. По подозрению на это опасное заболевание были обследованы несколько нигерийских граждан, приехавших в Беларусь со своей родины. Опасения медиков не подтвердились. В нашей стране на данный момент не зафиксировано ни одного случая.

Однако, учитывая распространение вируса в Европе (случаи лихорадки официально подтверждены в Испании и Германии), Беларусь делает ставку на предупреждение. Самое пристальное – внимание вокзалам, пунктам пропуска на границе и в аэропорту. Здесь под подозрение попадает любой пассажир с температурой выше 37 – ее измеряют автоматически с помощью тепловизоров. Но серьезных поводов для беспокойства нет.

А вот встретить другой довольно коварный вирус во всеоружии тоже не мешало бы. Белорусские медики советуют задуматься о сезонной эпидемии гриппа. И сейчас самое время сделать прививку.

Делать или нет прививку от гриппа? Минздрав рекомендует на личном примере главного санитарного врача: «Не больно, как комариный укус».

Альтернатива вакцинации. Здоровый пример тоже заразителен. И почему болеть невыгодно? А кому выгодно играть на нервах? Правда об Эболе.

Минский аэропорт ежедневно принимает десятки международных рейсов. Прилетающие пассажиры не обращают внимания на установленные бесконтактные термометры. Благодаря им еще по пути к паспортному контролю они проходят медицинский мониторинг.

Это первый барьер, чтобы не допустить возможного попадания вируса Эбола в страну.

Все рейсы в минском аэропорту сейчас встречают тепловизоры. Специальные приборы никак не тормозят пассажиропоток, но при этом сканируют всех пассажиров. И человек с температурой выше 37 градусов мимо этого устройства не пройдет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жар – первый признак смертельно опасной лихорадки. Потому такой фильтр наиболее эффективен.

Ирина Глинская, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Есть звуковой сигнал, есть визуальный. Такого пассажира приглашает к себе специалист, который занимается санитарно-карантинным контролем, проводит повторные измерения температуры уже с помощью обычного градусника для того, чтобы удостовериться в полученных результатах. И проводит опрос: как себя чувствует, есть ли жалобы, откуда прилетел.

Такие меры – мировая практика. Хотя вероятность попадания вируса в Беларусь специалисты практически исключают, усиленные меры безопасности не повредят.

Этот пассажир прилетел из нигерийского Лагоса с пересадкой в Стамбуле. Температура в норме. Но на всякий случай медики проводят тщательный опрос.

Пассажир:

Спасибо большое. Нет проблем. Я понимаю, что это ради безопасности.

Несмотря на отсутствие признаков болезни, навещать его медики еще будут.

Александр Жадан, заместитель директора медицинской службы гражданской авиации Беларуси:

Инкубационный период, если брать конкретно лихорадку Эбола, то это порядка 20 дней. В течение этого периода проявлений заболевания нет никаких. Граждане Нигерии, граждане стран эндемичных, люди, которые были в тех странах, в любом случае берутся на учет и в течение всего инкубационного периода за ними ведется наблюдение.

В тандеме работают все службы, проводятся учения. Пока в Беларуси 7 человек были госпитализированы с подозрением на Эболу. Все они студенты медвузов из Нигерии. Оказалось, повышение температуры вызвала обычная простуда.

Анализ проводила эта лаборатория. Материал здесь готовы принять круглосуточно и уже через 2-3 часа дать ответ.

Профессор Александр Владыко смертельно опасные вирусы изучает с 1978 года, когда была создана эта лаборатория. Первая в истории вспышка Эболы, кстати, была зафиксирована двумя годами ранее.

Здесь хранится большая коллекция патогенных штаммов. Есть и образец вируса Эбола.

Сейчас в Западной Африке самая массовая эпидемия Эбола с момента открытия вируса. Но вирус уже мутировал. И если изначально смертность от него была 90%, то сейчас – всего 50%.

Да и распространяется он в африканских бытовых условиях, где не хватает чистой воды, об элементарных мерах гигиены и не слышали, а умершего от лихорадки по традиции обязательно целуют все родственники, иначе считается, что дух умершего вернется в деревню.

Получается, обычным гриппом заразиться гораздо проще. Он, в отличие от Эболы, передается воздушно-капельным путем.

Александр Владыко, заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

От вируса гриппа, считается, если лететь в самолете, то два сиденья вперед, два человека влево-вправо еще можно аэрозольно как-то заразить. Здесь же, да, действительно, надо постараться, чтобы был контакт, была рвота.

Мы в лаборатории особо опасных инфекций. Полная стерильность и герметичность. В специальном химическом костюме сотрудники лаборатории принимают сыворотку крови пациентов с подозрением на лихорадку Эбола и доставляют ее на исследование. Тяжелый труд, надо сказать – после 10 мин парниковый эффект ощущается.

А сейчас в моих руках окажется вирус Эбола. Правда, для контакта с ним перчатки уже не обязательны, потому что он плюшевый. Игрушки производят в Китае.

Александр Станиславович игрушечную Эболу в миллионном масштабе привез из США еще несколько лет назад. Кто бы мог подумать, что сейчас этот коричневый червячок станет лидером продаж компании, выпускающей игрушечные копии микробов. Сувенир покупают и обычные американцы, и медики для демонстрации увеличенного вируса в целях просвещения.

Но паника вокруг очередной глобальной «чумы XXI века», на которую после птичьего и свиного гриппа претендует Эбола, – не игрушки. Точнее, кому-то выгодно играть на первобытном страхе по-крупному. С числом сообщений о вирусе Эбола растут и акции фармацевтических компаний и производителей защитных костюмов.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Препаратов, которые доступны в продаже и которые позиционируются как антивирусные, достаточно много. Естественно, в период, когда происходят волнения, касающиеся той или иной вирусной эпидемии, соответственно, они очень сильно имеют свойство извлекать прибыль. Если производитель может подписать какой-то контракт на производство той или иной вакцины, его акции растут.

А тем временем мировые СМИ подогревают панику, называя даже конкретные даты проникновения вируса в европейские страны и Россию.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Уж очень рьяно взялись за это заболевание, уж очень сильно насаждают страх в обществе. Как будто какой-то спецзаказ.

Как будто по заранее написанному сценарию. Причем сюжет до боли знакомый. Однако на голливудские фильмы про апокалипсис от болезнетворного вируса история с Эболой, несмотря на всю его опасность, не тянет. Причина – низкая заразность вируса. Например, та же малярия уносит более миллиона жизней в год. Только об этом не говорят каждый день.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Если вы не собираетесь сегодня в Либерию или Гвинею, если не ждете оттуда гостей, то, наверное, вам лично особо переживать не надо.

Студент из Нигерии пока больше переживает, как бы в белорусские холода не подхватить грипп. Францис родом из города Порт-Харкорт, где около 4 миллионов жителей. На весь город один смертельный случай от вируса.

Францис Акпабио, студент Витебского государственного медицинского университета:

Не боюсь, в Беларуси нет этого вируса. Вашего гриппа очень боюсь, потому я болеть буду.

С замминистра здравоохранения и главным санитарным врачом Беларуси мы беседуем в коридоре столичной поликлиники. Игорь Владимирович направляется на ежегодную прививку от гриппа. Как пациент общается с коллегами крайне редко, благодаря профилактике и здоровому образу жизни.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Поддерживать какое-то общее физическое состояние в тонусе надо обязательно. Какой-то минимальный комплекс упражнений, каких-то занятий я и сейчас делаю. Чем больше прослойка привитых, тем меньше риска для остальных, которые не привиты, заболеть, допустим, гриппом. Поэтому к этому надо стремится. У нас это все пока неплохо получается.

Опасность гриппа недооценивают. Ежегодно от спровоцированных им осложнений в мире погибают сотни тысяч людей.

И медики на личном примере демонстрируют эффективность вакцины.

Зоя Михаленко, врач-терапевт 37-й городской поликлиники г. Минска:

Даже если мы не попадем в конкретный вирус в этом году, за счет подъема неспецифического иммунитета создается прослойка населения, которая даже если заболеет гриппом, переболеет более легко, с меньшим количеством побочных эффектов.

Владимир уже несколько лет подряд не пропускает вакцинацию против гриппа. Зато забыл, когда в последний раз лежал с высокой температурой. За такую «страховку» от болезней в зимний сезон готов и заплатить.

Владимир Добжинский:

Я прививаюсь от гриппа каждый год и практически зимой не болею. И в дальнейшем тоже буду прививаться.

В Беларуси прививку от гриппа в 2014 году, по прогнозам, сделает 40% населения.

Наряду с европейскими странами это высокий показатель. Считается, что чем шире иммунная прослойка, тем меньше количество заболевших.

Вакцинироваться или нет – в нашей стране выбор каждого. В США, например, мотивация жестче. Если человек откажется от вакцины и все же заболеет, страховка не покроет лечение.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Чем больше людей привито в коллективе, то те люди, которые не привиты, они благодаря этому не болеют.

Болеть не выгодно, а, точнее, выгодно не болеть – посчитали на этом обувном предприятии. Бонусы за здоровый образ жизни для сотрудников – приятная прибавка к зарплате. А для фабрики – экономия на больничных листах и повышение производительности. Позаботился о здоровье – получи премию.

Михаил Шатунов, заместитель генерального директора предприятия:

Если каждый работник в год вырабатывает в целом, условно, одну тысячу пар обуви, посчитайте, если 100 человек не выйдет на работу, сколько он обуви не сделает для предприятия. Каждому рабочему, который сегодня не болеет в течение месяца, предприятие платит 10%. Сдельщикам – от заработанных денег, повременщинкам – от тарифной ставки первого разряда.

Надежда Миронова, оператор конвейерной линии:

Ведя здоровый образ жизни, работник нашего предприятия, лично я, получаю стимулирующую надбавку за то, что не болею, (350 тысяч) и за то, что просто не курю (500 тысяч).

Учитель математики Олег Антонович давно вывел для себя формулу здоровья. Как ни банально – в закаливании. Однако это не просто закалка, а фантастика.

С нашим героем мы встретились в столичном парке, когда на градуснике было минус 2. В легких шортах и маечке Олег привык ловить на себе недоумевающие взгляды укутанных прохожих. Сегодня на пробежку к нему присоединились и его ученики.

Константин Розов и Тимофей Дунецкий:

Сначала было холодно, а потом сразу прилив сил, потеплело, стало лучше, сразу согрелись, освежились.

На холоде налегке Олег может находиться, кажется, бесконечно. Шутит, что даже на зимней одежде экономит. Однако повторять подобное без должной закалки не советует. Ведь он занимался марафонским зимним плаванием. С такой криотерапией никакие прививки, конечно, не делает.

Олег Бычковский:

Я не болею. И вообще приятно чувствовать себя закаленным здоровым человеком. Я на Иссык Куле находился 3 часа 42 минуты, проплыв расстояние в 6 км. Температура воды была 8 градусов.

Чувствую нормально, сейчас собираюсь купаться.

Окунуться ли в закалку, следовать предписаниям медиков или вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. А лучше все и в меру. Главное, чтобы организм отблагодарил хорошим самочувствием на целый год. Вот только прививки от страхов, которые порой нам насаждают, еще не придумали.