Заядлый банщик Юрий Винник рассказал, как правильно париться в бане

Нет дыма без огня, нет бани без веника! Для всех любителей попариться, веник- это самый незаменимый атрибут.

Существует несколько версий происхождения банного веника: одни считают, что раньше люди использовали сбор веточек, как опахало, мол, в парилке очень душно. Другие утверждают, что его использовали в качестве мочалки. А третьи говорят, что народ начал похлестывать себя веником, чтобы очиститься от грехов. Сейчас же для современных банщиков он выполняет функцию массажа.

У заядлого банщика Павла Григорьевича, как и у главного героя из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром», есть своя традиция, которой не изменяет вот уже 20 лет: каждый четверг он со своими друзьями ходит в баню, а без веника процесс парения не представляет.

Когда славянские лекари поняли, что каждый листок обладает целебными свойствами, в народе начали заготавливать веники не только из традиционных березовых и дубовых сборов. Например, листья ясеня рекомендуются использовать при артрите и радикулите; орешника- при варикозном расширении вен. Кленовый веник полезен при простудных заболеваниях, а вязовый - помогает избавиться от головных болей.

Самый нестандартный веник, который в последнее время пользуется большой популярностью у профессиональных банщиков - из бамбука. В восточной медицине считают, что это дерево обладает особой энергией. Его применяют от болей в позвоночнике. Кроме того, есть и комбинированные веники, которые могут состоять из веточек разных деревьев и даже трав. Но прежде чем начать париться, нужно веник подготовить.

Когда парилка прогреется до нужной температуры, веник берется за дело. Часто начинающие банщики совершают серьезную ошибку в процедуре парения: хлещут веником с такой силой, что в конце от него остаются лишь прутики. Павел Григорьевич считает, что тут дело не в силе, а в умении.

Как говорится, в бане веник дороже денег. Он способствует улучшению обмена веществ, повышает общий тонус, а кожа приобретает здоровый цвет.