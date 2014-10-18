Будет ли донорство в Беларуси бесплатным?

Будущее — за безвозмездным донорством. Инициативу развития бесплатной сдачи крови обсудили на 1 Евразийском конгрессе по безвозмездному донорству. Столица приняла около 300 делегатов, из которых почти полсотни иностранных специалистов. Страны-участницы, среди которых Россия, Германия, Италия, обменяются опытом и обсудят перспективы развития такой инициативы.

Падение с высоты и полгода интенсивной терапии — все о чем сегодня вспоминает мужчина. Ведь на стройке одно неосторожное движение может стоить жизни. Алексей выжил, но с переломами рук, ног и позвоночника — это было непросто. Бесконечные операции, кровопотери, неутешительные прогнозы.

Алексей Журов:

Мне капали кровь. Теперь лучше. Температуры нет.

О выписке, конечно, говорить еще рано. Но главное — удалось избежать самого страшного, говорят врачи.

Иван Ладутько, заведующий отделением травматологии городской клинической больницы Скорой медицинской помощи:

В современных условиях остаться без крови, без замещения потерянной крови больными во время тяжелой травмы просто-напросто невозможно. Для нас, хирургов, травматологов, кровь — основная составляющая часть нашего лечения.

Сегодня у Беларуси — лидирующая позиция среди стран Содружества по заготовке и переработке крови и плазмы. Сейчас в стране около 200 тысяч доноров.

Геннадий Хулуп, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»:

Сегодня заготавливаем более 200 тонн крови в год и более 100 тонн плазмы, то есть себя страна обеспечивает всеми продуктами крови и ее компонентами, что очень важно.

Бесплатную сдачу крови успешно развивают более 60 стран. Возможно, что выбор в пользу безвозмездного донорства в ближайшие годы сделает и Беларусь. Правда, вопрос есть ли цена у подобной помощи, проще говоря, нужно ли платить за сданную кровь — до сих пор остается открытым, в том числе и для самих трансфузиологов.

Татьяна Индюшкина (Россия):

В Алтайском крае донорство все безвозмездное. Оплачивается компенсация на питание, которое составляет 5% от величины прожиточного минимума. Это действительно незначительные суммы, ее достаточно только для того, чтобы человек мог пообедать. Есть еще ряд социальной поддержки: например, внеочередная возможность получения путевки в санаторий и так далее.

Александр Гисс (Германия):

Человек приходит, затрачивает энергию, средства для того, чтобы придти в этот центр. Компенсация должна быть. Вообще, безвозмездное донорство как сегодня, так и завтра — это неоспоримый факт.

Ежегодно в мире собирается около 108 миллионов донаций крови. Каждый день спасаются миллионы жизней. Развивать инициативу безвозмездного донорства в Беларуси начали лишь в конце 2013 года. Но успех уже есть. Он выражается в простых цифрах — это число спасенных жизней.