Сезон вакцинации: главный санитарный врач Минска рассказала о том, стоит ли нам бояться Эболы

Новости Беларуси. Сезон болезней уже не за горами. О том, как лучше бороться с гриппом, простудой и не только этот разговор с Натальей Жуковой, главным государственным санитарным врачом города Минска.

Сезон вакцинации в столице в самом разгаре. Кто-то предпочитает воздержаться от прививки, а для кого-то это уже обязательная программа. Поговорим и о здоровье школьников.

На сколько популярен в Минске такой метод борьбы, как вакцинация? Зачем делать прививки? Почему люди отказываются от них и так ли страшен черт, как его малюют?

Сейчас у всех на слуху лихорадка Эбола. Стоит ли нам волноваться по этому поводу?

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач города Минска:

Благодаря проведению такого важного мероприятия, как чемпионат мира, мы оказались, на мой взгляд, достаточно подготовленными к этой ситуации. Потому что готовясь к этому большому событию, все службы, в том числе, конечно, и медики, прорабатывали возможные сценарии заноса каких-то инфекционных заболеваний. Мне кажется, что каких-то оснований для волнения сегодня у жителей Минска нет.