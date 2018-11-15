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Что поменять в еде и привычках, чтобы бросить курить: 3 рекомендации врачей-наркологов

15 ноября 2018 12:36
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15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.

Бросать курить резко или постепенно? Что говорят врачи

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Есть несколько рекомендаций врачей-наркологов, следуя которым, можно постепенно отказаться от употребления табака. Первое: когда человек употребляет табак, утром всегда очень хочется курить. Так вот, одна из рекомендаций – это максимально долго стараться не курить.

Чем дольше время после пробуждения до первой сигареты, тем лучше.

Второе: необходимо правильно питаться. То есть, когда ты отказываешься от курения, это – стресс для организма, нужно употреблять много свежих фруктов, овощей, кисломолочные продукты, витамины, особенно витамин С – он помогает организму. Также необходимо изменить свои привычки, потому что для многих людей сигарета символизирует какую-то деятельность: либо перерыв, либо какой-то путь до работы, определённая компания, общение, либо путь домой по определённому маршруту. То есть, это какой-то постоянный алгоритм, ритуал, который сопровождается курением. Поэтому для человека, в том числе, будет полезно сменить этот ритуал.

В Беларуси курит 29,4% населения

# Курение # Здоровье # Анастасия Косова

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