«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?

В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом.

Поговорим о причинах возникновения и перспективах лечения этого недуга. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера – Елена Сазонова.

Правда ли, что диабетиков становится больше? С чем это связано?

Елена Сазонова, врач-эндокринолог УЗ «Городской эндокринологический диспансер»:

Сегодня важный день, когда привлекается внимание к проблеме сахарного диабета. Нужно отметить, что диабет является современно пандемией, и число пациентов с сахарным диабетом растёт ежегодно.

И какими бы оптимистичными прогнозами не руководствовались медицинские работники, все эти прогнозы, конечно, не сбываются. Потому что количество пациентов всё равно превышает прогнозируемые цифры. И да, нужно отметить, что диабет молодеет. Это пациенты, прежде всего, с диабетом 2-го типа – их становится гораздо больше.