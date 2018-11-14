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«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?

14 ноября 2018 08:36
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В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. 

Поговорим о причинах возникновения и перспективах лечения этого недуга. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера – Елена Сазонова.

Правда ли, что диабетиков становится больше? С чем это связано?

Елена Сазонова, врач-эндокринолог УЗ «Городской эндокринологический диспансер»:

Сегодня важный день, когда привлекается внимание к проблеме сахарного диабета. Нужно отметить, что диабет является современно пандемией, и число пациентов с сахарным диабетом растёт ежегодно.

И какими бы оптимистичными прогнозами не руководствовались медицинские работники, все эти прогнозы, конечно, не сбываются. Потому что количество пациентов всё равно превышает прогнозируемые цифры. И да, нужно отметить, что диабет молодеет. Это пациенты, прежде всего, с диабетом 2-го типа – их становится гораздо больше.

Молодеет диабет  и потому, что количество пациентов с ожирением, как основной причиной сахарного диабета, в том числе – у детей, возрастает.

«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?-1

Какими ещё могут быть причины, кроме ожирения, и на что стоит обращать внимание?

Елена Сазонова:

Если мы говорим о сахарном диабете 1-го типа, то, конечно, это аутоиммунное заболевание. И как любое другое аутоиммунное заболевание, оно включает в себя комплекс причин.

А если мы говорим о диабете 2-го типа, то здесь, как раз-таки, причины, которые приводят к этому заболеванию, могут быть изменены самим человеком и каким-то образом модифицированы. Прежде всего, если мы говорим о сахарном диабете 2-го типа, то это избыточная масса тела либо ожирение, это малоподвижный образ жизни, это вредные привычки. И здесь большую роль играет то, что современный мир очень насыщен электронными гаджетами и технологиями – мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем своей физической активности. Вот это основные причины сахарного диабета.

Да, есть определенная генетическая предрасположенность. Но как любому генетическому фактору, ему необходима определённая среда, чтобы он себя проявил.

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# Диабет # Здоровье # Елена Сазонова

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