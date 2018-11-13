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«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день

13 ноября 2018 09:18
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Стейк… У кого не зашевелится что-то внутри, когда учуешь этот запах с дымком? Кто устоит перед взрывом вкуса на каждом рецепторе?

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-1

Американские учёные выяснили: за всю жизнь человек в среднем съедает около семи тысяч животных. Из них примерно две тысячи четыреста птиц, двадцать восемь свиней и одиннадцать коров.    

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-4

Мясная диета сыграла важную роль в эволюционном успехе человека как биологического вида. Добыча пропитания методом охоты стимулировала использование орудий труда и развитие речи, посредством которой первобытные люди могли эффективно взаимодействовать.  

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-7

Елена Михневич, врач-терапевт высшей категории медицинского центра «Кравира»:
Жевательный аппарат человека испокон веков приспособлен к пережевыванию мяса. Мясо мы в процессе нашего исторического развития привыкли употреблять в пищу. Скорее, отказ от полного употребления мяса не по нашей сути.      

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-10

На протяжении тысяч лет мясо было и остаётся венцом застолий. Неудивительно, что споры о пользе и вреде этого продукта не утихают.

Елена Михневич:
В основном источник белка – основного строительного материала нашего организма. В мясе, конечно же, бесспорно, содержится огромное количество незаменимых аминокислот, витаминов В12, железо, что участвует и в синтезе гормонов, и кроветворении. Конечно же, оно должно быть у нас в питании. 

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-13

Однако не все специалисты в области здоровья придерживаются этой старинной догмы. Аппетит миллионам людей осенью 2015 испортила Всемирная организация здравоохранения, со ссылкой на данные многочисленных исследований, заявила, что вынуждена включить продукты из красного мяса в список канцерогенов, наравне с асбестом и сигаретами.

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-16

Елена Михневич:  
Говядина, ягнёнок и даже свинина, в какой-то мере вызывает усиление гнилостных процессов в кишечнике, брожение. Как один из факторов риска развития рака прямой кишки и даже простаты у мужчин. Ставятся вопросы о том, что употребление этих же сортов мяса способствует развитию рака молочной железы. Жирные сорта мяса – откладывается холестерин в стенках сосудов и как результат – развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И как говорили раньше, увеличенное количество мочевой кислоты – «панская» болезнь – подагра – это же тоже бесконтрольный приём мясных продуктов.  

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-19

Рак, диабет, инфаркт и инсульт всем этим болеют чаще всего те, кто ест мясо каждый день. Сотни учёных, сотни тысяч пациентов – ошибки, увы, быть не может. Доктора утверждают: если злоупотреблять, то мясо  еда, скорее, мёртвая, чем живая.  

Елена Михневич:  
В среднем, мяса нужно 0,8 – 0,9 грамма на килограмм. Это половина белка в рационе должно быть за счёт животного белка – это мясо и мясопродукты. Остальные 50% должны быть за счёт растительного белка. Он содержится в орехах, бобовых, крупах. Мы все привыкли употреблять в пищу мясо, картошечка, котлетка – это неправильно.

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день-22

Врачи уверяют: залог здоровья грамотное сбалансированное питание. 

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