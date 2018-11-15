В Беларуси курит 29,4% населения

15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.

Что поменять в еде и привычках, чтобы бросить курить: 3 рекомендации врачей-наркологов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Социологические исследования, которые проводили в 2017 году, показали, что на 2017 год в стране курило 29,4% населения.

Это уже на 12% меньше, чем в 2001 году.

То есть, у нас в стране наблюдается постепенное уменьшение количества курящих людей.

Бросать курить резко или постепенно? Что говорят врачи