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В Беларуси курит 29,4% населения

15 ноября 2018 12:44
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15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.

Что поменять в еде и привычках, чтобы бросить курить: 3 рекомендации врачей-наркологов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Социологические исследования, которые проводили в 2017 году, показали, что на 2017 год в стране курило 29,4% населения.

Это уже на 12% меньше, чем в 2001 году.

То есть, у нас в стране наблюдается постепенное уменьшение количества курящих людей.

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# Курение # общество # Анастасия Косова

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