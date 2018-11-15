Бросать курить резко или постепенно? Что говорят врачи

15 ноября весь мир отмечает день борьбы с курением. В Беларуси в эти дни проходит антитабачная информационно-образовательная акция.

В Беларуси курит 29,4% населения

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» – Анастасия Косова.

Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Есть два способа бросить курить. Первый вариант подходит тем, кто недавно курит, либо достаточно молод, у него нет серьёзных хронических заболеваний и серьёзной привычки. Даже, в принципе, если серьёзная привычка существует, но есть мотивация – либо любимая жена забеременела, либо мешает по работе, по общению, либо просто внутреннее сильное желание бросить курить – надо бросать одномоментно.

Второй способ – постепенный.

То есть, это для людей, у которых физическая либо сильная психологическая зависимость, либо у них есть перечень хронических заболеваний, а также это – люди в возрасте. Для них сразу бросать курить может быть достаточно проблематично, болезненно, и могут быть последствия для здоровья, потому что, когда человек бросает какое-то психоактивное вещество, наступает абстинентный синдром. В более молодом возрасте либо, когда зависимость не так сильна, это проще побороть. Для людей в возрасте с сильной зависимостью – достаточно сложно, поэтому – постепенно.

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