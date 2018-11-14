В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами

Новости Беларуси. Выровнять цены на лекарства с соседними странами – один из пунктов инструкции, которую Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало для расчета производителями предельных отпускных цен на препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен в 15 странах, схожих с нашей страной по социально-экономической и демографической ситуации, и среднее значение цены за последний год.

Напоминаем: предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты подлежат обязательной регистрации до 1 января 2019 года.