Прямой эфир

В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами

14 ноября 2018 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выровнять цены на лекарства с соседними странами – один из пунктов инструкции, которую Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало для расчета производителями предельных отпускных цен на препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен в 15 странах, схожих с нашей страной по социально-экономической и демографической ситуации, и среднее значение цены за последний год. 

Напоминаем: предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты подлежат обязательной регистрации до 1 января 2019 года.

Больше новостей экономики за 14 ноября здесь.

# Лекарства # Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?
14 ноября 2018 08:36

«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день
13 ноября 2018 09:18

«Картошечка, котлетка – это неправильно». Почему опасно есть мясо каждый день

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции
13 ноября 2018 07:27

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции