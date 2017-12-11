«Даже если есть проблема прикуса, походка может меняться»: как и зачем ходить правильно
Красивая и правильная походка – не только залог успеха у противоположного пола, но и показатель крепкого здоровья. А о чем свидетельствует ваша походка?
По идее, ходьба – это шаблон, который в каждом из нас изначально заложен. Это сложнейший процесс деятельности центральной нервной системы, головного мозга, мышц, костной системы, органов зрения и внутреннего уха.
И любые в нем отступления от нормы, кроме анатомических с рождения, должны сигнализировать о том, что в организме произошел какой-то сбой. Как же нам распознать эти сигналы?
Сергей Чичун, врач-рефлексотерапевт:
Самые очевидные динамические нарушения – это разная длина шага (правой ногой короче, левой – длиннее), разный мах рукой (как человек держит руку). Например, если он ходит, как обезьянка, держа ладони тыльной стороной вперед, а не большими пальцами, – это один из показателей нарушений. Громкость шага (один шаг громче получается, другой – тише), вращение корпуса (походка в развалку) либо вращение ягодицами (утиная походка).
Отсутствие параллельности в ходьбе – так называемая модельная походка, которую принято считать идеальной, так же является нарушением: ноги всегда должны располагаться параллельно друг другу!
Обувь способна многое сказать о вашей манере передвигаться! Например, последствием шаркающей походки могут стать стесанные носки обуви и боковая часть каблука. Стаптываться должна середина! Такие нестандартные проявления в вашей походке – следствие разного рода заболеваний.
Сергей Чичун:
Разный тонус пояснично-подвздошных мышц – одна из причин межпозвоночных грыж в поясничном отделе. Может быть проблема в суставах, может быть проблема в позвоночнике, а может быть проблема во внутренних органах. Даже если есть проблема прикуса, тоже может меняться походка.
Если вы заметили у себя похожие симптомы, обратитесь к специалисту, который определит степень проблемы. Вот как это обычно происходит. Сперва врач-рефлексотерапевт проводит визуальную диагностику.
Сергей Чичун:
Что я заметил у нашей модели. Один шаг у нее короче, другой длиннее. Она больше включает не пояснично-подвздошные мышцы, а косые мышцы живота.
Следующий этап – мышечное тестирование.
Сергей Чичун:
Права мышца хорошая, левая гипотонична. Когда она будет ходить, будет измененный шаг левой ноги.
Как выглядит ходьба с нарушениями, мы выяснили. Так что же представляет собой правильная походка?
Сергей Чичун:
Человек с поднятой головой идете вперед, смотрит прямо, а не под ноги себе. Симметричная длина шага, длина маха рукой. Отсутствие вращения таза и туловища.
Однако не стоит забывать и о том, что походка – проявление нашей индивидуальности и психологического портрета. Будьте внимательны к себе и своим близким.