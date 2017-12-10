Уникальные операции по лечению плоскостопия проводят в Беларуси: имплант вживляют под кожу

Новости Беларуси. Уникальный метод по лечению плоскостопия, который разработала команда хирургов из Гродно, внедряют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой имплантат может буквально за пару дней поставить пациента на ноги. Эту новацию уже освоили ортопеды не только в Минске, но и в областных и районных городах. Чаще всего маленькие пациенты обращаются к ортопеду с проблемой плоскостопия. Да недавнего времени ее пытались лечить с помощью ЛФК, специальных стелек, массажа и даже тяжелых операции. Но ни один из этих методов полностью не поставил пациента на здоровые ноги. Команда хирургов из Гродно решила изменить в прямом смысле ход дела.

Леонид Сычевский, заведующий 3-м отделением травматологии и ортопедии Гродненской областной детской клинической больницы:

На операционном столе мы просто вводим без разреза шуруп в эту точку. Как только стопа хочет перейти в плоскотопие, шуруп блокирует движение, как только стопа переходит к плоскостопию, шуруп блокирует паталогическое движение.

Вот этот маленький винт из медицинской стали открывает путь в большой мир. Его вживляют под кожу через небольшой надрез. Операция – около часа. Никаких шрамов и гипсов. Пациент может ходить уже на третьи сутки после операции. Леонид Сычевский:

Уже выполнили порядка 500 оперативных вмешательств. Результатами довольны и мы, и пациенты. Тем, кому пришлось доставать шуруп раньше, чем запланировано – через 2-3 года, через год, у них тоже наблюдался эффект операции. То есть мы всем, у 100%, улучшили стопу в той или иной степени.

Ольга Коршун, СТВ:

На Западе тоже проводят похожие операции, но там имплант стоит дороже и выглядит намного больше. Наш проводник в здоровую жизнь дешевле (он стоит всего 20 рублей) и миниатюрнее. Но истинная ценность имплантата известна, пожалуй, только тем, кто испытал его на себе. Еще пару недель назад 12-летний Тимофей знал, как это – встать не с той ноги. Из-за плоскостопия он быстро уставал и часто отсиживался на скамейке запасных. Но после операции у юного футболиста шансов на победу стало намного больше.

Тимофей Шабронский, пациент Гродненской областной детской клинической больницы:

Надеюсь, что после операции через пару месяцев я стану полноценным игроком. В основном, такие операции проводят детям. Самому маленькому пациенту белорусские хирурги исправили плоскостопие в 4 года. Но уже сейчас легкую походку возвращают и взрослым.