За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?
Новости Беларуси. 14 ноября весь мир отмечает День борьбы с сахарным диабетом, он же День эндокринолога, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От этой болезни страдают сотни миллионов человек во всем мире. И при этом медики отмечают: число заболевших растет с каждым годом. И что особенно важно – распознать диабет на ранней стадии.
С теми, кто ежедневно борется с заболеваниями эндокринной системы (а в условиях COVID работы изрядно добавилось) и кто, кстати, вчера отмечал профессиональный праздник, пообщалась Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Более 665 миллионов человек в мире страдают заболеваниями щитовидной железы. При этом каждый год эта цифра увеличивается на 5 %. Диабет – недуг цивилизации. Почти полмиллиарда на планете уже столкнулись с этой проблемой, а, по прогнозам, через десяток лет эта цифра удвоится. Эндокринологи – врачи, которые борются с этими и не только этими недугами во имя жизни пациентов. И ежегодно 14 ноября – это Всемирный день борьбы с диабетом и по совместительству профессиональный праздник эндокринологов.
Каждое утро встаю как по будильнику и выпиваю таблетку.
«Проверьте щитовидку!» – эту фразу рано или поздно слышит каждая представительница прекрасного пола. Галина Ивановна, как оказалось, – типичная пациентка эндокринолога. Хотя явных признаков болезни, дабы пришлось бить тревогу, отнюдь не было. 28 лет назад женщине поставили диагноз «гипотиреоз».
Галина Пушнова:
Постоянно надо мне сдавать анализы на гормоны по щитовидной железе. Если я не приду, то мне звонят, напоминают: «Галина Ивановна, вам нужно прийти и сдать анализ». Очень хорошие врач. Как они говорят, главное – слушаться, не забывать пить лекарства. Предупреждают, относятся очень хорошо всегда все врачи.
Контроль уровня сахара 288 раз в сутки и 600 тестов в час. Как работает современная система по изучению сахарного диабета?
Хорошее отношение прежде всего должно быть к самому себе, как заведено, нужно начать с себя, а иначе любое лечение насмарку. Да чего говорить – многие при гипотиреозе априори отказываются следить за гормонами, забывая, что их нехватка – прямая связь со сбоем работы всех органов. Оттого и очень важно, так сказать, на старте разглядеть симптомы пониженной функции щитовидки. Как, впрочем, и сахарного диабета. В Беларуси за последние два десятка лет наблюдается рост пациентов с таким диагнозом в три раза. В эндокринологическом отделении Республиканского центра медреабилитации за год оказывают помощь 45 тысячам людей.
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