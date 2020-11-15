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За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?

15 ноября 2020 16:54
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Новости Беларуси. 14 ноября весь мир отмечает День борьбы с сахарным диабетом, он же День эндокринолога, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От этой болезни страдают сотни миллионов человек во всем мире. И при этом медики отмечают: число заболевших растет с каждым годом. И что особенно важно распознать диабет на ранней стадии.

С теми, кто ежедневно борется с заболеваниями эндокринной системы (а в условиях COVID работы изрядно добавилось) и кто, кстати, вчера отмечал профессиональный праздник, пообщалась Кристина Федорович.

За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Более 665 миллионов человек в мире страдают заболеваниями щитовидной железы. При этом каждый год эта цифра увеличивается на 5 %. Диабет – недуг цивилизации. Почти полмиллиарда на планете уже столкнулись с этой проблемой, а, по прогнозам, через десяток лет эта цифра удвоится. Эндокринологи – врачи, которые борются с этими и не только этими недугами во имя жизни пациентов. И ежегодно 14 ноября – это Всемирный день борьбы с диабетом и по совместительству профессиональный праздник эндокринологов.

За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?-4

Каждое утро встаю как по будильнику и выпиваю таблетку.

«Проверьте щитовидку!» – эту фразу рано или поздно слышит каждая представительница прекрасного пола. Галина Ивановна, как оказалось, типичная пациентка эндокринолога. Хотя явных признаков болезни, дабы пришлось бить тревогу, отнюдь не было. 28 лет назад женщине поставили диагноз «гипотиреоз».

За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?-7

Галина Пушнова:
Постоянно надо мне сдавать анализы на гормоны по щитовидной железе. Если я не приду, то мне звонят, напоминают: «Галина Ивановна, вам нужно прийти и сдать анализ». Очень хорошие врач. Как они говорят, главное – слушаться, не забывать пить лекарства. Предупреждают, относятся очень хорошо всегда все врачи.

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За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?-10

Хорошее отношение прежде всего должно быть к самому себе, как заведено, нужно начать с себя, а иначе любое лечение насмарку. Да чего говорить – многие при гипотиреозе априори отказываются следить за гормонами, забывая, что их нехватка – прямая связь со сбоем работы всех органов. Оттого и очень важно, так сказать, на старте разглядеть симптомы пониженной функции щитовидки. Как, впрочем, и сахарного диабета. В Беларуси за последние два десятка лет наблюдается рост пациентов с таким диагнозом в три раза. В эндокринологическом отделении Республиканского центра медреабилитации за год оказывают помощь 45 тысячам людей.

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# Заболевание щитовидной железы # Здоровье # Галина Пушнова # Кристина Федорович # Фотофакт

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