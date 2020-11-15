За год эндокринологи оказывают помощь 45 тысячам людей. Как врачи сегодня борются с заболеваниями щитовидной железы?

Новости Беларуси. 14 ноября весь мир отмечает День борьбы с сахарным диабетом, он же День эндокринолога, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От этой болезни страдают сотни миллионов человек во всем мире. И при этом медики отмечают: число заболевших растет с каждым годом. И что особенно важно – распознать диабет на ранней стадии. С теми, кто ежедневно борется с заболеваниями эндокринной системы (а в условиях COVID работы изрядно добавилось) и кто, кстати, вчера отмечал профессиональный праздник, пообщалась Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Более 665 миллионов человек в мире страдают заболеваниями щитовидной железы. При этом каждый год эта цифра увеличивается на 5 %. Диабет – недуг цивилизации. Почти полмиллиарда на планете уже столкнулись с этой проблемой, а, по прогнозам, через десяток лет эта цифра удвоится. Эндокринологи – врачи, которые борются с этими и не только этими недугами во имя жизни пациентов. И ежегодно 14 ноября – это Всемирный день борьбы с диабетом и по совместительству профессиональный праздник эндокринологов.

Каждое утро встаю как по будильнику и выпиваю таблетку. «Проверьте щитовидку!» – эту фразу рано или поздно слышит каждая представительница прекрасного пола. Галина Ивановна, как оказалось, – типичная пациентка эндокринолога. Хотя явных признаков болезни, дабы пришлось бить тревогу, отнюдь не было. 28 лет назад женщине поставили диагноз «гипотиреоз».

Галина Пушнова:

Постоянно надо мне сдавать анализы на гормоны по щитовидной железе. Если я не приду, то мне звонят, напоминают: «Галина Ивановна, вам нужно прийти и сдать анализ». Очень хорошие врач. Как они говорят, главное – слушаться, не забывать пить лекарства. Предупреждают, относятся очень хорошо всегда все врачи. Контроль уровня сахара 288 раз в сутки и 600 тестов в час. Как работает современная система по изучению сахарного диабета?