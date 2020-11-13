Как избавиться от постоянного использования капель в нос? Рекомендации врача-оториноларинголога

Насморк – верный спутник осени. Самое народное заболевание, которое значительно ухудшает уровень жизни. Спасаясь от заложенного носа, большинство людей прибегает к помощи специальных назальных капель и спреев. Однако использовать такие средства рекомендуется не более 5-7 дней, в противном случае может возникнуть зависимость вплоть до медикаментозного ринита.

Алексей Лосев, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Это состояние возникает после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. Воспаление в полости носа у пациентов в течение 7 дней заканчивается, но носовое дыхание не восстанавливается, и человек вынужден продолжать прием сосудосуживающих препаратов. Зависимость от приема назальных спреев связана с развитием толерантности к сосудосуживающим препаратам, кровеносные сосуды перестают реагировать на нормальную дозу сосудосуживающих веществ, и человеку постоянно надо увеличивать дозу и кратность их применения.

Отказ от сосудосуживающих капель может быть резким или постепенным. При резком носовое дыхание восстанавливается в течение двух недель, но для этого нужна железная сила воли, поэтому более целесообразен постепенный отказ.

Алексей Лосев:

При постепенном отказе врач назначает пациенту гормональные препараты местного применения, которые являются абсолютно безвредными, они не всасываются со слизистых оболочек, не влияют на гормональный обмен и даже при длительном приеме не приводят к расстройствам гормональной функции организма.

На фоне приема гормональных спреев пациент должен уменьшить кратность применения сосудосуживающих капель либо перейти на детские капли с меньшей концентрацией. В идеальном варианте к концу применения гормонального спрея курс 1-2 месяца, пациент должен полностью отказаться от приема деконгестантов.