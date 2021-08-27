7 из 10. Сотрудник Центра здоровой молодёжи рассказал о статистике реабилитации от зависимостей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Константин Макеенко, сотрудник отдела по вопросу профилактики Центра здоровой молодежи:

Зависимость – она первичная. В любом хроническом заболевании нет смысла лечить печень, гепатиты либо еще какие-то болезни, если ты зависимый человек и не работаешь над этим. Потому что ты рано или поздно опять заболеешь.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас есть какая-то статистика, сколько людей лечатся, а какой процент возвращается опять в этот образ жизни?

Константин Макеенко:

У нас есть статистика только по реабилитации по прошедшим программам. Из 10 человек, у нас в Центре здоровой молодежи прошедших программу, 7 остаются в долгой ремиссии. От начала, основания центра, это 10 лет назад, и по сегодня. Статистику берем от 1 года, то есть это ребята, кто год только прошел, и у кого уже по 10 лет чистоты, у кого уже семьи, бизнес.