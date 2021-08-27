7 из 10. Сотрудник Центра здоровой молодёжи рассказал о статистике реабилитации от зависимостей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Константин Макеенко, сотрудник отдела по вопросу профилактики Центра здоровой молодежи:
Зависимость – она первичная. В любом хроническом заболевании нет смысла лечить печень, гепатиты либо еще какие-то болезни, если ты зависимый человек и не работаешь над этим. Потому что ты рано или поздно опять заболеешь.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас есть какая-то статистика, сколько людей лечатся, а какой процент возвращается опять в этот образ жизни?
Константин Макеенко:
У нас есть статистика только по реабилитации по прошедшим программам. Из 10 человек, у нас в Центре здоровой молодежи прошедших программу, 7 остаются в долгой ремиссии. От начала, основания центра, это 10 лет назад, и по сегодня. Статистику берем от 1 года, то есть это ребята, кто год только прошел, и у кого уже по 10 лет чистоты, у кого уже семьи, бизнес.
Наталья Надольская:
Социальный портрет заболевшего изменился за эти 10 лет, может быть? Принято считать, что ВИЧ-положительные – это наркоманы, какие асоциальные элементы.
Константин Макеенко:
Мне кажется, что нет. То же самое, те же самые способы заражения – иголки, нет защиты во время секса и нет информации у людей. Если бы люди черпали информацию, понимали про терапию… Человек может жить всю жизнь и умереть своей смертью, если у него правильно подобрана терапия, и он ее каждый день употребляет. Тогда это полноценный здоровый человек, не считая того, что он принимает таблетки. У них рождаются здоровые дети. У них жены без ВИЧ-статуса, хотя они и не предохраняются.
Очень важная информация. Правда, кажется: есть информация сегодня, интернет. Но я с этим работаю – люди пугаются при слове ВИЧ.