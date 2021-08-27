Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Что серьезнее все-таки – ВИЧ или гепатит C?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Вячеслав Самарин, социальный работник, консультант по зависимостям БОО «Позитивное движение»:

И то, и то.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это оба вирусных заболевания, просто гепатит C оказывает влияние на печень.

Вячеслав Самарин:

Гепатит C передается быстрее, вирусом ВИЧ сложно заразиться. А гепатит C в окружающей среде дольше содержится, поэтому он может передаться у того же зубного, если он не соблюдает [санитарные нормы – прим. ред.].

Алена Родовская:

То же самое происходит с людьми, когда они узнают о таком диагнозе? Если сравнивать с ВИЧ.

Вячеслав Самарин:

Нет, совершенно нет. Гепатит C – это «легко».