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Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз

27 августа 2021 14:15
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что серьезнее все-таки – ВИЧ или гепатит C?

Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз-1

Вячеслав Самарин, социальный работник, консультант по зависимостям БОО «Позитивное движение»:
И то, и то.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это оба вирусных заболевания, просто гепатит C оказывает влияние на печень.

Вячеслав Самарин:
Гепатит C передается быстрее, вирусом ВИЧ сложно заразиться. А гепатит C в окружающей среде дольше содержится, поэтому он может передаться у того же зубного, если он не соблюдает [санитарные нормы – прим. ред.].

Алена Родовская:
То же самое происходит с людьми, когда они узнают о таком диагнозе? Если сравнивать с ВИЧ.

Вячеслав Самарин:
Нет, совершенно нет. Гепатит C – это «легко».

Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз-4

Константин Макеенко, сотрудник отдела по вопросу профилактики Центра здоровой молодежи:
Оно лечится сегодня.

Алена Родовская:
Ну так и ВИЧ же уже признан не смертельной болезнью.

Вячеслав Самарин:
ВИЧ – человеку нужно на протяжении всей жизни принимать сложные схемы препаратов.

Алена Родовская:
А у кого сахарный диабет, давление – они тоже привыкают к такому образу жизни.

Вячеслав Самарин:
Да. А если у человека гепатит C, то сегодня это 3-6 месяцев лечения, которое проходит без побочных действий и человек излечивается полностью от гепатита C.

Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз-7

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# Вирусные заболевания # Здоровье # Вячеслав Самарин # Константин Макеенко # Алена Родовская # Наталья Надольская # Фотофакт

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