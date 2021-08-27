Что серьёзнее, ВИЧ или гепатит C? Сравниваем терапию и реакцию людей на диагноз

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что серьезнее все-таки – ВИЧ или гепатит C?
Вячеслав Самарин, социальный работник, консультант по зависимостям БОО «Позитивное движение»:
И то, и то.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это оба вирусных заболевания, просто гепатит C оказывает влияние на печень.
Вячеслав Самарин:
Гепатит C передается быстрее, вирусом ВИЧ сложно заразиться. А гепатит C в окружающей среде дольше содержится, поэтому он может передаться у того же зубного, если он не соблюдает [санитарные нормы – прим. ред.].
Алена Родовская:
То же самое происходит с людьми, когда они узнают о таком диагнозе? Если сравнивать с ВИЧ.
Вячеслав Самарин:
Нет, совершенно нет. Гепатит C – это «легко».
Константин Макеенко, сотрудник отдела по вопросу профилактики Центра здоровой молодежи:
Оно лечится сегодня.
Алена Родовская:
Ну так и ВИЧ же уже признан не смертельной болезнью.
Вячеслав Самарин:
ВИЧ – человеку нужно на протяжении всей жизни принимать сложные схемы препаратов.
Алена Родовская:
А у кого сахарный диабет, давление – они тоже привыкают к такому образу жизни.
Вячеслав Самарин:
Да. А если у человека гепатит C, то сегодня это 3-6 месяцев лечения, которое проходит без побочных действий и человек излечивается полностью от гепатита C.