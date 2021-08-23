Новый метод лечения тяжёлых пациентов. Теперь в Беларуси используют стволовые клетки от коронавируса

COVID-19 не приговор. В июне сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси бросили вызов коварному вирусу и разработали новый метод борьбы с опасным недугом. Он уже прошел клинические испытания и обещает спасти десятки тяжелобольных пациентов, для которых обычная терапия малоэффективна. Стволовые клетки – герои нашего времени.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Сами стволовые клетки мы используем очень давно. Последние исследования по донорским стволовым клеткам – это лечение системной красной волчанки. Точно такой же клеточный биомедицинский продукт и был использован для лечения этих пациентов.

Донорами важнейшего биологического материала самоотверженно вызвались стать и сами разработчики нового метода лечения – сотрудники института. Андрей Гончаров:

Исследование проходило на базе 10-й больницы, туда входили пациенты с очень тяжелыми пневмониями. Выживаемость таких пациентов была очень низкая и составляла порядка 10-12 %. Экспериментальный препарат медики вводили пациентам капельным внутривенным путем, дозой 1 миллион клеток на 1 килограмм веса человека. Пара часов спустя – и вот он, долгожданный положительный результат налицо – чудо, не иначе.

Андрей Гончаров:

В группе пациентов сравним по возрасту, полу, по тяжести заболевания, которых лечили стволовыми клетками, выживаемость составила порядка 45 % процентов. Стволовые клетки при внутривенном введении почти все (до 90 %) мигрируют в легкие. Стволовые клетки успешно предотвращают воспаления и повреждения тканей за счет избыточной реакции иммунной системы. То, что мы наблюдаем при коронавирусе.

Лечение коронавируса стволовыми клетками – метод эффективный и реально рабочий, а это значит – у многих сегодня, наконец, появился еще один шанс встать на ноги и задышать полной грудью.