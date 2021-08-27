«Ну вот что же ты мне не сказала-то?» Мужчина рассказал, как узнал о ВИЧ-положительном статусе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вспомни тот момент, когда тебе сказали: «У вас положительный».

Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом:

Мне пришел результат такой: «Сходите, пожалуйста, и уточните, действительно ли». То есть повторно сдать. Естественно, синий, зеленый, красный цвета моего лица были. Страх, естественно, потому что как, почему, что же делать? Что же делать, как мне быть. Я сделал повторный анализ. Пришел, по-моему, через 10 дней. И положительный. Тогда не было такой системы поддержки, как сейчас. Мне медсестра вручила и говорит: «Все, идите, вам нужно встать…» Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какой кошмар. То есть фактически остался один на один со своей проблемой. Как сказать родным, близким, девушке, если она есть. Я просто представляю, в какую ситуацию может попасть человек, когда он узнает о своем статусе. Пошагово расскажите, как это все происходило.

Владислав:

Я получил эту бумагу (у меня сейчас руки что-то затряслись – видимо, я там и тогда). Благо, я был не один в тот момент, со мной был очень хороший друг. Почему-то я взял его – просто поехали со мной за компанию, у меня там дела. Я сел в машину и говорю: «Слушай, у меня вот такая вот фигня». Он включился в эту штуку, говорит: «Не переживай, все нормально, с этим можно жить». Но я же не слышу ничего, у меня проблема… Где-то через полчаса я довез его до дома, сам ехал за рулем в этом состоянии, блин, аффекта. Довез его до дома, он вышел, сказал: «Будь осторожен. Если что – звони, я поддержу, поговорим». Он вышел, и я выдохнул. Я испытывал такое напряжение, находясь с другим человеком: со мной что-то не то, я уже больше не такой, как был раньше. Ну и я ревел, честно. Сидел в машине и ревел, потому что ну как же так? Я понимаю, «как же так» – меньше надо было…

Алена Родовская:

Гулять. Владислав:

Фигней страдать, да. Екатерина Забенько:

Нет, ну а как ты пленку назад отмотаешь? Уже надо каким-то образом приходить к осознанию и думать, как с этим жить. Алена Родовская:

Вадим, вы психолог. Как пережить этот момент, стресс?

Вадим Кецко, психолог:

На самом деле я слушаю Влада – у него очень хорошая последовательная реакция принятия новости. По сути, очень пластично и в то же время очень последовательно. В какой-то мере это здоровая реакция. Во-первых, шок, во-вторых, напряжение, в-третьих – он услышал поддержку, слезы. Шок, отрицание, потом гнев, потом депрессия и принятие. Это хорошо, видно, что человек достаточно чувствительный к себе. Алена Родовская:

Влад, не было потом обиды и агрессии на других людей? Владислав:

Наверное, был момент такой, что… Сейчас принято, и говорят: предупреждать нужно о своем статусе. И у меня, наверное, было немножко такое: «Ну вот что же ты мне не сказала-то?»