4 февраля — Всемирный день борьбы с раком

Новости Беларуси. По прогнозам ведущих онкологов к 2030 году порядка 22 млн человек на всей земле будут больны раком. Такая отрицательная тенденция ни что иное, как последствия демографического старения. Характерна она и для Беларуси. Однако, как утверждают отечественные медики, благодаря не только ранней диагностике, но и новым методикам лечения смертность от этого заболевания будет постоянно снижаться.

Тамара Житкевич:

Приходишь и веришь, а когда ты человеку веришь, тогда хочется бороться за жизнь.

Из ее уст слово «жить» и звучит по-другому. В 2007 Тамаре Васильевне поставили страшный диагноз, но женщина нашла в себе и силы, и веру, даже не на то, чтобы просто жить, а жить себе в удовольствие. Она не хочет и не считает нужным рассказывать о том, как впервые услышала о своей болезни, как долго лечилась и перенесла четыре тяжелые операции. Куда приятнее женщине делиться своим женским счастьем: она дважды мама, и дважды бабушка.

Тамара Житкевич:

До болезни была тоже активная жизнь. Во время это было немного сложнее, а сейчас при помощи врачей, семьи и коллектива я нахожусь снова в том состоянии, в котором, мне кажется, я находилась и до болезни.

Два раза в неделю и так уже 4 года Тамара Васильевна постоянный посетитель бассейна. Приучила к здоровому образу жизни и внука. А за годы реабилитации женщина даже осилила дистанцию — не водную, конечно, а карьерную: от начальника отдела до заместителя директора. Работает в прачечной, которая, кстати, обслуживает и онкологический диспансер.

Олег Бурко, директор коммунального унитарного предприятия:

Она и душа коллектива. Человек, который может объединить людей, нацелить на определенные задачи, нацелить на качество, нацелить на достижение тех результатов, которые мы запланировали.

Не могут не радовать и результаты работы отечественных онкологов. За многолетнюю практику нашим медикам удалось спасти сотни тысяч больных раком. На 12 процентов снизилась смертность. И это благодаря не только ранней диагностике (хотя при выявлении на ранних стадиях 90 процентов пациентов излечимы), но и новым методикам лечения. Что и говорить, вызовам будущего невозможно противостоять оборудованием прошлого. Так, в столичном онкодиспансере уже во всю монтируют уникальные установки. Они позволят проводить высокоточную лучевую терапию.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Если камера позволит, мы видим здесь 160 моторчиков и 160 лепестков вольфрамовых, которые позволяют повторить точный контур опухоли и подвести лучевой терапией именно туда, куда надо с минимальным повреждением здоровых тканей.

Проще говоря, с помощью этого оборудования смертельная для опухоли доза лучевой терапии попадет туда, куда не может добраться рука хирурга. И таких универсальных приборов здесь установят сразу два. Это будет первое подобное оборудование в СНГ. К началу мая здесь уже примут первых пациентов.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Если есть пациенты, у которых положительного эффекта можно добиться только на этом аппарате, то ему однозначно дорога сюда. Если мы можем тех же результатов лечения достигнуть, используя, скажем так, менее дорогостоящие и сложные методики лечения, мы будем освобождать этот аппарат именно для тех уникальных методик, которые ни на каком другом провести невозможно.

Осенью откроет двери и современный центр диагностики рака в Боровлянах. Равных ему не будет во всей Восточной Европе. Значит, у многих появится еще один шанс на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.