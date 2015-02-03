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Брестские хирурги впервые провели сразу две операции по пересадке органов

03 февраля 2015 10:38
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Новости Беларуси. Брестские хирурги вслед за столичными трансплантологами впервые провели сразу две операции по пересадке органов.

В конце прошлой недели сердце заменили 35-летнему пациенту, который сейчас, спустя пять дней, чувствует себя нормально.

Для этого в областной центр прибыли специалисты РНПЦ кардиологии во главе с профессором Юрием Островским.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:
Подымая технологии, подымая уровень, мы и улучшаем качество оказания медицинской помощи нашему населению. Вот основная цель всех этих операций, в том числе и трансплантаций. Мы к этому шли, мы стремились к этому, мы подтягивали все вспомогательные службы, диагностические службы, естественно, повышали уровень образованности наших врачей.

Несколькими днями ранее брестские хирурги уже самостоятельно провели операцию по аутотрансплантации легкого. Уникальность этой операции в том, что пациент получает второй шанс на абсолютно полноценную жизнь.

Таким счастливчиком стал 56-летний житель Кобринского района. Сейчас его состояние также не вызывает у врачей опасений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Операции по трансплантологии # Здоровье # Александр Карпицкий

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