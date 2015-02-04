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С мая 2015 года в онкологическом диспансере Минска смогут убивать опухоль даже там, куда не может добраться хирург

04 февраля 2015 12:32
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Новости Беларуси. День борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля во всем мире. По словам ведущих онкологов, делается все возможное, чтобы уменьшить количество больных. Разрабатываются новые виды лечения и специального оборудования. В Беларуси, благодаря не только ранней диагностике, но и новым методикам лечения, смертность от онкозаболеваний снижается.

О том, что вызовам будущего нельзя противостоять оборудованием прошлого, уверены и в столичном онкологическом центре. И уже сейчас там монтируют уникальные установки. Они позволят проводить высокоточную лучевую терапию.

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера, главный онколог Минска:
Мы видим здесь 160 моторчиков и 160 лепестков вольфрамовых, которые позволяют практически повторить точный контур опухоли и подвести лучевую терапию именно туда, куда надо с минимальным повреждением здоровых тканей. Мы можем сказать, что фактически это тот аппарат, который позволит в Беларуси начать внедрять методику радиохирургии. То есть когда в тех местах, куда не может добраться хирург, мы сможем подвести смертельную для опухоли дозу лучевой терапии с помощью данного оборудования.  

В Минском онкологическом центре устанавливают сразу два универсальных прибора.

На приобретение техники из бюджета города  выделено порядка семи с половиной миллионов евро. Это будет первое подобное оборудование в СНГ.

Завершить монтажные работы планируется в течении марта, а к началу мая здесь примут первых пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Онкология

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