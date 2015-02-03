Брестские хирурги самостоятельно провели операцию по аутотрансплантации легкого

Новости Беларуси. Несколькими днями ранее брестские хирурги уже самостоятельно провели операцию по аутотрансплантации легкого. Уникальность этой операции в том, что пациент получает второй шанс на абсолютно полноценную жизнь.

Ростислав Боуфалик, заведующий отделением торакальной хирургии Брестской областной больницы:

Как при пересадки легочной артерии, так и при аутотрансплантации легкого никаких препаратов не нужно. Потому что иммунотерапия на пересадку артерии и сосудов не требуется. Нужна групповая совместимость. А аутотрансплантация легкого – все свое. Организм переносит все хорошо. Без всяких проблем.

Сегодня 56-летний пациент чувствует себя хорошо. В скором времени мужчина планирует вернуться к привычному жизненному укладу.

Врачи говорят: при благополучном течении постоперационного периода наблюдение за такими пациентами требуется на протяжении следующих 5 лет.

К слову, брестские хирурги в трансплантации уже не новички. Они первыми в регионах освоили операцию по трансплантации роговицы глаза, в 2014 году здесь же успешно пересадили печень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.