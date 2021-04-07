3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии

Сердцебиение – первое, что слышит малыш в утробе матери. Сигнал жизни. Природный механизм работает как часы, но остановиться может в любую секунду. Снова завести, а лучше не дать сбиться – Божья милость и высочайший профессионализм кардиохирургов.

Причиной более 60 % смертей белорусов еще несколько лет назад становились болезни сердечно-сосудистой системы. Но эта цифра стремительно снижается. Отработка сложнейших операций на 3D-сердце, широкий спектр малотравматичных вмешательств, гибридные операции, пересадки, лечение стволовыми клетками – сегодня наши специалисты делают буквально невозможное.

Наталья Митьковская, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Анализируя то, как прошел предыдущий год, можно сказать, что на фоне результатов наших американских и европейских коллег белорусская кардиология выглядит удивительно позитивно. У нас не снизилась диагностика жизнеугрожающих состояний, у нас не снизилось оказание помощи чисто кардиологическим пациентам как с COVID, так и без него. И это настолько, с моей точки зрения, достойно и удивительно выглядит на общем мировом фоне.

2009 год для белорусской медицины стал историческим. В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» пересадили первое сердце. Теперь эта операция поставлена на поток. Счет идет на сотни. К тому же здесь проводят и комплексные пересадки – одновременно меняют, например, сердце и легкие. В проекте – открытие центра гибридной хирургии.

Наталья Митьковская:

Где-то 25 лет назад к нам приезжали наши канадские коллеги и помогали тогда внедрять в белорусскую кардиологию интервенционные технологии. Но буквально несколько лет назад, в очередной раз приехав в нашу страну, они сказали, что «все, прошел тот этап, когда вы могли у нас чему-то научиться. Сейчас есть вопросы, в которых мы учимся у вас». В основном мы просто обмениваемся нашими знаниями. И рентгенэндоваскулярные хирурги, и кардиохирурги приезжают в Беларусь для того, чтобы посмотреть, каким образом мы достигаем тех результатов, которые у нас есть.

Кардиохирургию можно было бы сравнить с экспромтом. Но благодаря технологии 3D-моделирования методика будущей операции тщательно отрабатывается на спроектированном сердце пациента – это значительно минимизирует риски.

У Юрия Петровича Островского 40 лет стажа. По словам академика, доктора медицинских наук, профессора, заведующего лабораторией хирургии сердца поводов для гордости за отечественную кардиологию предостаточно.

Юрий Островский, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Особенно за последние три или четыре года реально начали заниматься острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда по совершенно новым технологиям. Конечно, приносит очень серьезный успех. В последнее время очень много внимания уделяем развитию наших белорусских технологий, специальных устройств, которые заменяют ткани сердца. Что касается клапанного аппарата, занимаемся биологическими протезами. Механические протезы у нас уже идут с 1993 года, уже пятая генерация, они по качеству абсолютно не уступают, но дешевле, естественно. В перспективе расширение спектра операций, связанных с мини-травмами.

В помощь кардиохирургам сегодня и стволовые клетки. В ближайшем будущем они смогут полностью «заменить» устаревшие или поврежденные в результате травмы или болезни клетки и ткани при инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, коронарной болезни. И такие операции доступны каждому белорусу. Впрочем, и иностранные пациенты доверяют белорусским специалистам.