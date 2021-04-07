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3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии

07 апреля 2021 09:01
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Сердцебиение – первое, что слышит малыш в утробе матери. Сигнал жизни. Природный механизм работает как часы, но остановиться может в любую секунду. Снова завести, а лучше не дать сбиться – Божья милость и высочайший профессионализм кардиохирургов.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-1

Причиной более 60 % смертей белорусов еще несколько лет назад становились болезни сердечно-сосудистой системы. Но эта цифра стремительно снижается. Отработка сложнейших операций на 3D-сердце, широкий спектр малотравматичных вмешательств, гибридные операции, пересадки, лечение стволовыми клетками – сегодня наши специалисты делают буквально невозможное. 

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-4

Наталья Митьковская, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Анализируя то, как прошел предыдущий год, можно сказать, что на фоне результатов наших американских и европейских коллег белорусская кардиология выглядит удивительно позитивно. У нас не снизилась диагностика жизнеугрожающих состояний, у нас не снизилось оказание помощи чисто кардиологическим пациентам как с COVID, так и без него. И это настолько, с моей точки зрения, достойно и удивительно выглядит на общем мировом фоне.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-7

2009 год для белорусской медицины стал историческим. В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» пересадили первое сердце. Теперь эта операция поставлена на поток. Счет идет на сотни. К тому же здесь проводят и комплексные пересадки – одновременно меняют, например, сердце и легкие. В проекте – открытие центра гибридной хирургии.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-10

Наталья Митьковская:
Где-то 25 лет назад к нам приезжали наши канадские коллеги и помогали тогда внедрять в белорусскую кардиологию интервенционные технологии. Но буквально несколько лет назад, в очередной раз приехав в нашу страну, они сказали, что «все, прошел тот этап, когда вы могли у нас чему-то научиться. Сейчас есть вопросы, в которых мы учимся у вас». В основном мы просто обмениваемся нашими знаниями. И рентгенэндоваскулярные хирурги, и кардиохирурги приезжают в Беларусь для того, чтобы посмотреть, каким образом мы достигаем тех результатов, которые у нас есть.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-13

Кардиохирургию можно было бы сравнить с экспромтом. Но благодаря технологии 3D-моделирования методика будущей операции тщательно отрабатывается на спроектированном сердце пациента – это значительно минимизирует риски.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-16

У Юрия Петровича Островского 40 лет стажа. По словам академика, доктора медицинских наук, профессора, заведующего лабораторией хирургии сердца поводов для гордости за отечественную кардиологию предостаточно.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-19

Юрий Островский, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Особенно за последние три или четыре года реально начали заниматься острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда по совершенно новым технологиям. Конечно, приносит очень серьезный успех. В последнее время очень много внимания уделяем развитию наших белорусских технологий, специальных устройств, которые заменяют ткани сердца. Что касается клапанного аппарата, занимаемся биологическими протезами. Механические протезы у нас уже идут с 1993 года, уже пятая генерация, они по качеству абсолютно не уступают, но дешевле, естественно. В перспективе расширение спектра операций, связанных с мини-травмами.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-22

В помощь кардиохирургам сегодня и стволовые клетки. В ближайшем будущем они смогут полностью «заменить» устаревшие или поврежденные в результате травмы или болезни клетки и ткани при инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, коронарной болезни. И такие операции доступны каждому белорусу. Впрочем, и иностранные пациенты доверяют белорусским специалистам.

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии-25

Наталья Митьковская:
Наиболее распространенной кардиологической проблемой является артериальная гипертензия. И вот эта «злая особа» очень часто стоит у основания развития проблем сердечно-сосудистой системы у самых разных пациентов. Поэтому очень важно, чтобы люди осознавали степень ее опасности, вовремя обращались, чтобы они имели хорошее представление о том, как нужно дорожить своим здоровьем, беречь его и любить себя.

Заботливые и талантливые белорусские врачи на страже нашего здоровья. И мы от чистого сердца говорим им спасибо.

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