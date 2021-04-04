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Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес

04 апреля 2021 11:47
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Отправляясь на природу, важно быть предельно бдительными. А все потому, что в стране начался сезон клещей, рассказали в программе «Плюс-минус». В некоторых регионах зарегистрированы первые пострадавшие от их укусов.

Как избежать проблем, которые способны доставить клещи?   

Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес-1

Юлия Прохорова, врач-невролог:  
В начале весны увеличивается активность клещей, поэтому отправляясь на прогулки, стоит помнить о главных правилах. В первую очередь, выбирайте одежду светлых тонов, потому что на ней клеща будет легче обнаружить. Также, гуляя по лесу, стоит выбирать тропинки уже протоптанные и придерживаться их середины. Обязательно заправляйте штаны в носки, а рубашку в штаны, даже если это кажется смешным.  

Также не стоит забывать и про головной убор. После прогулки обязательно стоит принять душ или ванну, а также осмотреть все кожные покровы на наличие клеща. Всю одежду после посещения леса стоит стирать.  

Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес-4

У клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза есть ряд одинаковых проявлений в самом начале заболевания: может быть боль в мышцах, боль в суставах, повышение температуры, общее недомогание.  

Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес-7

Кольцевидная эритема – это участок покраснения со светлым участком посередине. Эта эритема может перемещаться по кожным покровам от дистальной периферии.  

Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес-10

При обнаружении клеща на кожных покровах обязательно следует обратиться в поликлинику по месту жительства или, если это выходные дни, в ближайший стационар для оказания экстренной помощи – для извлечения клеща.  

# Укусы клещей # Здоровье # Ольга Войтенкова # Юлия Прохорова # Фотофакт

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