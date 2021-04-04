Осторожно, клещи! О каких правилах безопасности нужно помнить, отправляясь в лес

Отправляясь на природу, важно быть предельно бдительными. А все потому, что в стране начался сезон клещей, рассказали в программе «Плюс-минус» . В некоторых регионах зарегистрированы первые пострадавшие от их укусов.

Юлия Прохорова, врач-невролог:

В начале весны увеличивается активность клещей, поэтому отправляясь на прогулки, стоит помнить о главных правилах. В первую очередь, выбирайте одежду светлых тонов, потому что на ней клеща будет легче обнаружить. Также, гуляя по лесу, стоит выбирать тропинки уже протоптанные и придерживаться их середины. Обязательно заправляйте штаны в носки, а рубашку в штаны, даже если это кажется смешным.

Также не стоит забывать и про головной убор. После прогулки обязательно стоит принять душ или ванну, а также осмотреть все кожные покровы на наличие клеща. Всю одежду после посещения леса стоит стирать.