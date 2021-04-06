Перекрёстная аллергия. На что может быть реакция, как она проявляется и что делать, если обнаружили?

Перекрестная аллергия – это реакция организма на аллергены, у которых схожее строение. Например, если у вас есть аллергия на яблоки, то будет и на березу. Все потому, что в этих фруктах содержится белок, структурно похожий на тот, что имеется в березовой пыльце. Наша иммунная система путает одно с другим, воспринимая белок из разных источников, как идентичное вещество.

Галина Яценко, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:

Основные группы – пираторные, они на первом месте, это 50% всех перекрестов. У нас идут деревья и группа береза, косточковые. Это все плоды: слива, черешня, персик, нектарин. Дальше у нас идут злаки и луговые травы. Сюда входят рожь, пшеница. Здесь у нас будут все злаковые каши, хлеб, квас и, конечно, мед.

Третья группа – сложноцветные или сорные травы. Это полынь, лебеда, амброзия. Здесь перекрест просто невероятно огромный! Это все цветы, но здесь еще и пищевой сорный – это специи и сельдерей. Симптомы перекрестной аллергии обычно проявляются зудом языка, губ, неба и горла. На участках кожи, куда попал сок аллергена, может появиться крапивница. В некоторых случаях такая аллергия приводит даже к анафилактическому шоку. Галина Яценко:

Врач в состоянии подумать об этой перекрестной аллергии, самостоятельно это определить очень сложно. У нас есть даже молекулярная диагностика, когда мы можем выделить молекулу, на которую у человека есть реакция.

При лечении перекрестной аллергии стоит соблюдать исключающую диету. В организм вводят постепенно возрастающие дозы вещества, к которому есть реакция, это приводит к снижению чувствительности к аллергену. Галина Яценко:

Лечение перекрестной аллергии ничем не отличается от лечения аллергии вообще. Первый и самый главный – это разобщение с причинно-значимым аллергеном, который мы можем определить, какой аллерген для нас является главным.