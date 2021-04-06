Позволяет комфортно проработать все мышцы тела и снять напряжение. Что такое пилатес?

Лето уже совсем не за горами, а значит самое время приводить тело в тонус. В борьбу за фигуру вступает пилатес. Система тренировок получила свое название по фамилии ее создателя – Йозефа Пилатеса. А вот оказывает ли такой фитнес положительное влияние на организм, будем разбираться.

Юлия Горбач ева, инструктор по пилатесу: Пилатес представляет собой комплекс упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Упражнения направлены на укрепление мышц, на оздоровление суставов, на работу с координацией и гибкостью, а также с осанкой и дыханием.

В отличие от асан классической йоги, пилатес – это про плавные движения. Выполнять комплекс упражнений можно на гимнастическом коврике или специальном оборудовании. Для занятий достаточно удобной одежды и немного свободного времени.

Такая тренировка не только для спортсменов. Упражнения позволят улучшить осанку подросткам и восполнят дефицит физической активности у взрослых.

Юлия Горбачева:

Существует несколько направлений пилатеса, поэтому всегда можно выбрать себе направление по душе. Самый популярный вид – это классический пилатес. В нем упражнения выполняются с весом собственного тела и иногда используется некоторое дополнительное оборудование. Также очень популярен силовой пилатес, где уже используются утяжелители, как правило, не более трех килограммов. Есть еще пилатес и йога – йогалатес, где есть элементы йоги. Стретчинг и пилатес, где больше акцент делается на развитие гибкости и растяжки.