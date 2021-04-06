Позволяет комфортно проработать все мышцы тела и снять напряжение. Что такое пилатес?
Лето уже совсем не за горами, а значит самое время приводить тело в тонус. В борьбу за фигуру вступает пилатес. Система тренировок получила свое название по фамилии ее создателя – Йозефа Пилатеса. А вот оказывает ли такой фитнес положительное влияние на организм, будем разбираться.
Юлия Горбачева, инструктор по пилатесу:
Пилатес представляет собой комплекс упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Упражнения направлены на укрепление мышц, на оздоровление суставов, на работу с координацией и гибкостью, а также с осанкой и дыханием.
В отличие от асан классической йоги, пилатес – это про плавные движения. Выполнять комплекс упражнений можно на гимнастическом коврике или специальном оборудовании. Для занятий достаточно удобной одежды и немного свободного времени.
Такая тренировка не только для спортсменов. Упражнения позволят улучшить осанку подросткам и восполнят дефицит физической активности у взрослых.
Юлия Горбачева:
Существует несколько направлений пилатеса, поэтому всегда можно выбрать себе направление по душе. Самый популярный вид – это классический пилатес. В нем упражнения выполняются с весом собственного тела и иногда используется некоторое дополнительное оборудование. Также очень популярен силовой пилатес, где уже используются утяжелители, как правило, не более трех килограммов. Есть еще пилатес и йога – йогалатес, где есть элементы йоги. Стретчинг и пилатес, где больше акцент делается на развитие гибкости и растяжки.
Самый важный элемент пилатеса – это контроль над сознанием и телом. Занятия предусматривают применение дыхательных методик, а также упражнения на концентрацию и равновесие. Тренировка проходит без спешки, что позволяет комфортно проработать все мышцы тела и снять напряжение. Стремительного сброса калорий ждать не стоит, а вот прилив энергии обеспечен.
Юлия Горбачева:
Пилатес является очень полезной программой для тех, у кого есть боли в спине, пояснице, шее. Врачи очень часто рекомендуют занятия пилатесом людям, у которых идут противопоказания к любым другим занятиям: к более активным или к каким-то силовым тренировкам. Выбирая время для занятий пилатесом, вы можете ориентироваться исключительно на то время, когда вам заниматься комфортнее. Это может быть раннее утреннее или позднее время. В целом вся нагрузка очень мягкая и никаким образом не будет вам мешать.
Регулярные занятия повышают выносливость и гибкость. Но, как и любая физическая активность, пилатес имеет свой перечень противопоказаний.
Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:
Противопоказаниями являются беременность, избыточная масса тела, ожирение, нарушение сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. При наличии хронических заболеваний этих систем необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Выполняя упражнения, необходимо строго следовать советам инструктора.