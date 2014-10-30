28-летняя российская певица Саша Project стала жертвой пластического хирурга

Новости России. Мать двоих детей намерена с помощью суда наказать врачей, которые в прямом смысле испортили ее жизнь.

В 2000-х композиция «Мне просто очень нужен ты!» в исполнении Саши Project стала настоящим хитом.

Девушка регулярно появлялась на страницах журналов, раздавала интервью, снимала клипы и записывала новые песни.

Завсегдатая гостья телевизионных программ, Саша на несколько лет исчезла с телеэкранов. Нет, она не устала от светской жизни.

Ей было двадцать, когда на свет появился ее первый ребенок.

После рождения дочери у Саши начались проблемы с дыханием.

Девять операций, депрессия и изуродованное лицо. Девушка признается: поначалу хотела всего лишь избавиться от проблем с дыханием.

Саша Project, певица (в интервью super.ru):

Вначале погналась за здоровьем. Потом меня развели на доверие: сказали, что подбородок слабый, тут нужно подправить, там нужно подправить, мол, у вас все настолько не идеально. Хотя своей внешностью я всегда была довольна и обратилась к врачу, только чтобы исправить носовое дыхание. У меня была сильно обвисшая грудь – большая грудь быстро теряет форму после родов, и врач на этом активно сыграл. Сказал: «Мы тебе все исправим, подтянем тебе ее, сделаем красивой, и нос у тебя будет дышать. Шва вообще не будет видно. У тебя еще слабый подбородок, нужно поставить имплантат, а то он сильно впалый. Это некрасиво. Будешь как Анджелина Джоли». Я на эмоциях поддалась. Человек оказался сильным психологом. Он умеет давить. Ты понимаешь, что выходишь без ответов. Плюс с какими-то навязанными вещами, о которых ты вообще не думал.

Когда стало понятно, что подбородок кривой, нос провалился, а ноздри стали разными, пластический хирург уверял, что «все в порядке, так бывает». А чтобы все исправить, нужно подождать. Уговорил еще раз лечь под нож. Операции шли одна за другой.

Раны гноились, имплантанты отслаивались.

После неудачных попыток вернуть себя прежнюю Саша уже не хочет ложиться под нож. Говорит, что еще одну операцию может не пережить.

Саша Project:

Я уже готова с этими недостатками остаться, потому что у меня двое детей. Главное, чтобы у них хотя бы была мама и не важно, что кривая и косая. Если я еще раз лягу под нож, я уверена, что не переживу эту операцию. После этих наркозов у меня начались проблемы с памятью, я забыла русский язык, с трудом вспоминаю слова, у меня патологическая безграмотность появилась.

Саша подала в суд.

Со слезами на глазах она говорит о том, что не может жить без сцены. Организаторы концертов приглашают ее крайне редко. Поклонники не узнают и утверждают, что она мошенница, которая выдает себя за обворожительную блондинку из клипа «Мне очень нужен ты» (смотрите видео).

Теперь ей нужны силы и поддержка близких, чтобы преодолеть все трудности, справиться с депрессией и начать новую жизнь. А жить есть для кого.

Ситуация, в которой оказалась эта девушка, к несчастью, не редкость.

В Сети вы найдете сотни статей с примерно таким заголовком: «Жертва пластической хирургии». Недавно фото голливудской актрисы Рене Зеллвегер, моментально разошлись по социальным сетям. Женщина так увлеклась омолаживающими процедурами, что изменилась до неузнаваемости. Подробнее здесь.

Напомним, в прошлом году в Минске после ринопластики умерла девушка. 25-летняя Юлия Кубарева впала в кому после пластической операции. Девушку доставили в реанимацию с отеком головного мозга. Однако спасти ее не удалось. Врача-анестезиолога центра осудили на 4 года лишения свободы, медцентр обязали выплатить родителям погибшей девушки более 1 млрд рублей. Но никакие деньги, увы, не могут вернуть им дочь.

Певица Саша Project верит, что ее горький опыт заставит девушек, женщин задуматься.

«Не ведитесь на картинки, не верьте обещаниям», – просит она.

Саша Project:

Не ведитесь на все картинки, которые есть. Будьте сами собой, если это не медицинская необходимость. Есть люди, которые рождаются с серьезными дефектами, и для них то, что у нормальных людей считается уродством, будет нормально для них и приносить радость. Не доверяйте врачам, нужно смотреть рекомендации. Никогда не бегите за самой дешевой или дорогой ценой, выбирайте врача по работам и рекомендациям.