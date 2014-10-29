Новости Беларуси. Белорусские аптеки отныне будут забирать все рецепты на лекарства.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения, каждый препарат теперь будет выписываться на отдельном бланке, который затем останется в аптеке. Исключение составят рецепты, выданные врачом до 19 октября.

В аптеках на срок действия таких документов будут храниться их ксерокопии. При этом такое решение не распространяется на лекарственные средства, которые и ранее в аптеке должны были храниться месяц.

По мнению специалистов, такая норма исключит бесконтрольное самолечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Те препараты, которые должны были отпускаться за рецепты, по факту отпускались без рецепта. Поэтому сейчас мы просто приводим существующие нормативные документы, грубо говоря, приводим в порядок тот, который был. Он не меняется. Просто-напросто ставится, скажем так, на контроль. Рецептурный отпуск должен оставаться, он является одним из критериев безопасности здоровья населения нашего государства. Что это обозначает? Вы помните, мы обсуждали с вами, бесконтрольный прием гормональных препаратов ведущих к бесплодию, бесконтрольный прием антибиотиков, который повлек за собой мощнейшую резистентность, в том числе к туберкулезу у нашего населения.

***

Ольга Владимировна в аптеку ходит как по расписанию. У нее проблемы со щитовидной железой. Каждый день она принимает жизненно важные лекарств. Сегодня в аптеке женщина купила нужный препарат, но рецепт пришлось оставить у фармацевта. Таковы новые правила распространения медикаментов. Раньше этот документ оставался на руках у пациента, то есть он мог покупать лекарства столько раз, сколько считал нужным.

Ольга Лученок:

у меня свекровь в деревне. 14 км ехать до города, чтобы выписать рецепт. И там не всегда бывают такие лекарства. Она просит, мы в Минске покупаем.

Новую схему работы фармацевты воспринимают двояко. Вот одно из мнений: в последнее время белорусы увлеклись самолечением. Иногда больше доверяют Интернету, чем врачу. В такой ситуации рецепт — гарантия безопасности. С другой стороны, аптекарям, как и пациентам, впору запасаться терпением, а, возможно, и успокоительным.

Елена Зебзеева, заведующий аптекой:

Увеличатся очереди в аптеках. Единственная основная трудность работников аптек — это негатив покупателей. Хранение — это вопрос решаемый.

Впрочем, и одни, и другие уверены: проблема временная. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает, — уверяют в Министерстве здравоохранения. В принципе, похожие правила существовали и раньше. Вопрос в их соблюдении. Были случаи, когда пациент получал рецепт, допустим, на приобретение антибиотика. Использовал его и по этому же рецепту покупал лекарство еще и своим родственникам.

Кстати, нововведение не коснется пациентов, получающих льготные рецепты. В частности, это люди, страдающие сахарным диабетом. Они получают препараты по иной схеме, которая останется без изменений. В большей степени новая схема работы затронет самих врачей.

Ирина Черник, участковый терапевт:

Кроме лечащего врача можно будет выписать необходимые препараты как в доврачебных кабинетах, так и в отделениях профилактики. При том, что каждый месяц к участковому терапевту ходить не стоит. Врач может выписать количество препаратов, необходимых до 6 месяцев в зависимости от самочувствия и состояния пациента.

Таким образом, очереди в поликлиниках не станут больше. Более того, врачи надеются, что новые правила заставят пациентов постучаться в кабинет врача. Ведь многие из них, однажды получив рецепт, использовали его чуть ли не годами, при этом забывая дорогу к лечащему врачу. Сейчас им придется вспомнить забытый маршрут.