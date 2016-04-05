Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости: любимица миллионов тает на глазах

Новости США. Поклонники Анджелины Джоли вновь обеспокоены состоянием здоровья любимой актрисы. Накануне таблоиды сообщили об экстренной госпитализации Анджелины. «Энджи умирает, она проигрывает битву. Ее госпитализировали с весом всего в 35 килограммов», – гласят заголовки прессы.

На фото слева: так Джоли выглядела в 2013 году, на фото справа – в 2016

По информации американских изданий, Джоли отказывается от еды и не пытается привести себя в норму.

О том, что у Джоли анорексия, говорят на протяжении не одного месяца. Когда в прессе появились последние фотографии ее поездки в Грецию в рамках миссии ООН, где актриса встречалась с сирийским беженцами, поклонники заявили: помощь ей нужна не меньше, чем тем людям, к которым она приезжала.

Не исключено, что новость о критическом состоянии актрисы окажется очередной «уткой».

Напомним, летом прошлого года поводом для переживаний миллионов поклонников голливудской актрисы стали фотографии, опубликованные на страницах западных изданий. В качестве доказательства таблоиды приводили слова фотографов, которые работали с Энджи. Здесь подробности.