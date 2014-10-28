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О работе врача-гинеколога

28 октября 2014 13:02
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С какими наиболее часто встречающимися проблемами работает врач акушер-гинеколог? 

Александр Бич, главный врач Городской гинекологической больницы г. Минска:
На сегодняшний день спектр гинекологических заболеваний широкий. В большей степени сегодня мы сталкиваемся с доброкачественными новообразованиями матки и придатков — это в первую очередь. Следующие очень серьезная и значимая — патология шейки матки.   
Очень серьезная проблема на сегодняшний день —  спектр воспалительных заболеваний женских половых органов, на которые тоже необходимо обратить серьезное внимание, потому что мы в последнее время сталкиваемся с такими ситуациями, как позднее обращение женщин за медицинской помощью.

Наталья Елинская, акушер-гинеколог Городской гинекологической больницы г. Минска:
В Интернете много стороннего мнения простого обывателя. Пациентки уже приходят с готовыми  какими-то ответами на вопросы, которые они врачу еще не задавали. Это в настоящий момент проблема. Переубедить пациентку, что в Интернете может быть написана неправда и метод лечения, который там описан, конечно, он хорош, но рак, к сожалению, им не вылечишь. Пытаемся переубеждать. Удается во многих случаях.

Алена Страздина, акушер-гинеколог:
Беречь здоровье и будущей мамы, и будущего папы надо с детства. В Республике Беларусь есть хорошая служба, которая уже функционирует много лет — служба детской и подростковой гинекологии. Доктора, которые имеют специальное образование, занимаются здоровьем. Есть ряд проблем, который начинается в детстве.

Александр Бич, главный врач Городской гинекологической больницы г. Минска:
Малейшие какие-то подозрения непонятные и вызывающие дискомфорт у женщины должны быть поводом обратиться к врачу для того, чтобы получить квалифицированную помощь и вовремя принять какие-то меры.

Наталья Елинская, акушер-гинеколог Городской гинекологической больницы г. Минска:
Бытует мнение, что если тебя ничего не беспокоит, то нечего к нам и обращаться. Это очень плохо, потому что когда появляются симптомы, то мы можем выявить онкологическое заболевание в запущенной стадии, когда, к сожалению, медицина бессильна чем-либо помочь.

# Защита от онкологических заболеваний # Здоровье # Алена Страздина # Консультация врача # Александр Бич # Наталья Елинская

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