О работе врача-гинеколога

С какими наиболее часто встречающимися проблемами работает врач акушер-гинеколог?

Александр Бич, главный врач Городской гинекологической больницы г. Минска:

На сегодняшний день спектр гинекологических заболеваний широкий. В большей степени сегодня мы сталкиваемся с доброкачественными новообразованиями матки и придатков — это в первую очередь. Следующие очень серьезная и значимая — патология шейки матки.

Очень серьезная проблема на сегодняшний день — спектр воспалительных заболеваний женских половых органов, на которые тоже необходимо обратить серьезное внимание, потому что мы в последнее время сталкиваемся с такими ситуациями, как позднее обращение женщин за медицинской помощью.

Наталья Елинская, акушер-гинеколог Городской гинекологической больницы г. Минска:

В Интернете много стороннего мнения простого обывателя. Пациентки уже приходят с готовыми какими-то ответами на вопросы, которые они врачу еще не задавали. Это в настоящий момент проблема. Переубедить пациентку, что в Интернете может быть написана неправда и метод лечения, который там описан, конечно, он хорош, но рак, к сожалению, им не вылечишь. Пытаемся переубеждать. Удается во многих случаях.

Алена Страздина, акушер-гинеколог:

Беречь здоровье и будущей мамы, и будущего папы надо с детства. В Республике Беларусь есть хорошая служба, которая уже функционирует много лет — служба детской и подростковой гинекологии. Доктора, которые имеют специальное образование, занимаются здоровьем. Есть ряд проблем, который начинается в детстве.

Александр Бич, главный врач Городской гинекологической больницы г. Минска:

Малейшие какие-то подозрения непонятные и вызывающие дискомфорт у женщины должны быть поводом обратиться к врачу для того, чтобы получить квалифицированную помощь и вовремя принять какие-то меры.

Наталья Елинская, акушер-гинеколог Городской гинекологической больницы г. Минска:

Бытует мнение, что если тебя ничего не беспокоит, то нечего к нам и обращаться. Это очень плохо, потому что когда появляются симптомы, то мы можем выявить онкологическое заболевание в запущенной стадии, когда, к сожалению, медицина бессильна чем-либо помочь.