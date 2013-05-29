Раскрыть ограбление банка в Любани помогли обычные граждане

Новости Беларуси. Награда нашла своих героев. За помощь в раскрытии громкого преступления — ограбления банка в Любани - правоохранители поощрили местных жителей, которые помогли выйти на след грабителей.

Напомним, дерзкое нападение произошло 21 апреля. Двое в масках ворвались в банк, избили милиционера, завладели его табельным оружием и связали кассира. Преступники похитили более миллиарда рублей, около 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро. После чего скрылись на инкассаторском автомобиле. Однако нарушителей задержали по горячим следам. Ими оказались трое молодых людей, причем организатор служил в Департаменте охраны МВД и нес службу в этом же банке.

Неадекватное поведение клиентов вызвало подозрение у женщины и мужчины, которые работают таксистами, они и сообщили в милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Котович, водитель такси:

Молодые люди сообщили, что они едут в Любань. По дороге получилось так, что они необычные, что они могут все, у них все есть, и они это не скрывали. Я вернулась и сразу же сообщила ГАИ.

Владимир Захарчук, начальник главного Управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

На постоянной основе и системе граждане оказывают помощь в раскрытии преступлений. В обязательном порядке мы общаемся с этими гражданами, по нашим техническим возможностям их отыскиваем, поощряем граждан.