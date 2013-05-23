Обязан ли ЖЭС при проведении капремонта устанавливать стеклопакеты жильцам, у которых уже стоят свои?

Новости Минска. Считается, что капитальный ремонт - это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Героиня этого сюжета уверена, что против нее ополчились коммунальные службы...

Минчанка Екатерина Онисимова несколько месяцев вдыхает ароматы ядовитой краски и слушает рев строительных инструментов. В ее доме проходит капитальный ремонт, спутником которого стала зависть: соседям меняют стеклопакеты, а ей, увы, такой роскоши не предлагают.

Екатерина Онисимова:

ЖЭС нам сказал: «Если у Вас имеются свои стеклопакеты, то они остаются Вашими, и ничего вам никто менять не будет и взамен давать тоже». Почему, платя за коммунальные услуги, отчисления на капремонт, как все, нам не хотят менять стеклопакеты?

Окна, установленные самостоятельно, стоят, по мнению хозяйки дома, уже долго. Первое - 4 года, второе - 5 лет, и, наконец, третье - бьет все рекорды юбилеем - 10 лет.

-Зачем Вы хотите, чтобы Вам меняли стеклопакеты? Вас свои не устраивают?

-Уже не устраивают. Они уже давно стоят, плохо работают... Хочется, чтобы установили новые.

В копилку претензий Екатерина Онисимова добавляет еще одну:

Екатерина Онисимова:

При установке двери получилось так, что дверь при закрытии сначала ударяется и заедает, непонятно что, и вот, сделали порожек, на который страшно наступать, он просто проваливается.

Как же быть с заменой окон, скверной балконной дверью и безобразным порожком? Правомерно ли поступил ЖЭС, и обоснованно ли женщина не соглашалась с его работниками?

Елена Мойсейчик, юрист:

К сожалению, если у вас в доме производится капитальный ремонт и вам отказали в замене стеклопакетов ввиду того, что вы уже в какой-то период времени все-таки самостоятельно эти стеклопакеты заменили, то здесь правомерно отказывают в замене таких стеклопакетов при капитальном ремонте.

Не стоит рассчитывать и на иные бонусы…

Елена Мойсейчик, юрист:

Какой-либо компенсации денежной в данном случае получить вы не можете, и, более того, какие-то получить услуги от ЖЭСа, которые ЖЭС оказывает на платной основе, бесплатно вы тоже, к сожалению, не сможете.

Что же касается тех денег, которые идут на капитальный ремонт, то в этом случае Екатерине Онисимовой не стоит думать только о себе. Ведь денежные отчисления идут на ремонт всего дома, а не только на жилую площадь героини, непосредственно квартиру.

Елена Мойсейчик, юрист:

Есть такое понятие, как общие места пользования - площадка, лифт, крыша, фасад здания, собственно, это даже не только места общего пользования, это в принципе весь дом. И капитальный ремонт ведь производится не только жилых помещений, но и всего жилого дома.

К тому же, с точки зрения закона, окно со сроком службы в 10 лет не такое уж ветхое и непригодное для эксплуатации.

Елена Мойсейчик, юрист:

На стеклопакет, как правило, дается только гарантия 10 лет. На сегодняшний момент, насколько я понимаю, у вас не на все стеклопакеты даже истек гарантийный срок. Не говоря уже о сроке службы такого изделия в данной ситуации. То есть, например, оборудование, которое выработало уже свой эксплуатационный ресурс либо имеет, например, стопроцентный износ, либо близко к этому, действительно требует замены, как раз таки на это и идут в первую очередь, денежные средства по капитальному ремонту, все остальное - это уже вторично.

Единственное, чем можно порадовать нашу героиню, - она вправе требовать устранения дефекта балконной двери и других строительных несовершенств, причем на бесплатной основе.

Елена Мойсечик, юрист:

Если же отказывается либо ЖЭС, либо подрядная организация устранять эти дефекты на стадии проведения капитального ремонта, то здесь нужно обращаться к вашему ЖЭСу - эксплуатирующей организации с письменной претензией и указанием того, что имеются дефекты и заявлять требование об их устранении.

Претензию, конечно, могут проигнорировать, порожек так и останется провальным, а дверь балкона - неказистой. В этом случае...

Елена Мойсейчик, юрист:

Ваше право в дальнейшем обращаться с исковым заявлением в суд, где дополнительно заявлять требование о компенсации морального вреда, соответственно, а также неустойки в размере 1% за каждый день просрочки удовлетворения ваших требований.

Не важно, что вас не радует, чахлый детский двор или собственные стеклопакеты… Резкий запах краски в подъезде после ремонта или горы мусора на улице возле дома… Важно уметь отставить свои права, ведь сказать «да», подкрепленное аргументами, на очередное «нет» коммунальщиков - особое искусство, которое стоит постигать каждому.

Мы надеемся, что капитальное бедствие Екатерины Онисимовой и ее соседей завершиться скоро, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.