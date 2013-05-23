Будет ли минчанка Алена Пелипас, обгоревшая в солярии, подавать в суд на владельцев сайтов, где ее оскорбляли?

Новости Минска. 22 мая программе «Добро пожаловаться!» исполнилось одиннадцать с половиной лет. За этот период в эфир вышел 561 выпуск. Это более двух тысяч историй из жизни людей. Людей, которые попали в лабиринт жизненных неурядиц и которые, не находя другого выхода, обратились за помощью на телеканал СТВ… Мы, как могли, помогали. Спокойно, методично и без истерик. Но однажды размеренная жизнь взорвалась…

Все начиналось банально... 8 мая в программе вышел сюжет «Клиенты-гриль», в котором мы рассказали историю студентки Алены Пелипас.

Алена, мы напомним, в солярии получила ожоги. Кроме Алены в сюжете выступили косметолог, психолог и юрист. Это была рядовая социально-правовая история, призывающая людей более осторожно относиться к искусственному загару. Тем не менее, ее растиражировали почти 30 сайтов в интернете, причем не только в Беларуси, но также в России и Украине. Кто-то внял разуму и вынес для себя уроки, кто-то воспользовался правом сказать что-нибудь от себя…

Отсебятина, на удивление, получилась чрезмерно гнусной. Алену, что называется, словесно препарировали и искромсали. Прожженный боцман с пиратского корсара покраснел бы от стыда за отдельные опусы доморощенных комментаторов.

Грязи, которую, вылили на девушку, хватило бы на несколько футбольных арбитров. Алена сперва растерялась, затем разрыдалась, а после впала в депрессию. Здесь и прозвучал звоночек! Неизвестная особа, представившись корреспонденткой известного издания, попросила рассказать, реальная это была история или выдуманная, правда ли, что сюжет постановочный?

Алена Пелипас:

Это была реконструкция моей давней истории, это все было на самом деле. Просто хотелось донести сейчас до людей, потому что не все знают, что вреден солярий и очень много проводить там времени.

Что собственно, так возмутило корреспондентку, непонятно. Скандал века! Телевизионщики используют подставных героев! Ладно бы, если бы это случилось бы в политической или экономической программе. Но ведь «Добро пожаловаться!» - это социально-правовой проект, изначально он задумывался как своеобразный белорусский «Фитиль».

Алена Пелипас:

Это был первый день, истерика, слезы, и мой телефон взял мой молодой человек. Он хотел меня защитить от нападков, поэтому сказал, что эта история не имеет ко мне никакого отношения, просто она была в прошлом.

То есть корреспондент, словно нежная первоклассница, доверился неизвестному парню, который представился менеджером... С таким же успехом он мог заявить, что он космонавт или архангел Гавриил. Назвать это профессиональным подходом ну очень сложно. Неужели нельзя было встретиться с героями сюжета, его автором... и разъяснить ситуацию?

Алена Пелипас:

Чисто телефонный разговор, и больше ничего. Больше никаких звонков.

То есть вся эта история, по сути, была написана на основе телефонного звонка?

Да.

Причем вашим молодым человеком?

Да. Я очень благодарна ему за то, что он меня поддержал, за то, что сказал так, как есть, потому что не каждый решится, и не каждый сможет так сделать.

Собираетесь ли вы как-то преследовать тех людей юридически, которые оставляли оскорбительные отклики на сайтах?

На данный момент нет, потому что я не считаю, что это имеет смысла. Буквально в первый день у меня был шквал эмоций, я пыталась связаться с сайтами, чтобы убрали эту информацию. Потом я успокоилась и поняла, что есть люди, у которых комплексы, они выплескивают все в интернете, может быть, у них нет своей жизни.

То, что Алена взяла себя в руки и не стала отвечать на похабные анонимные комментарии — это похвально. Вступать в перепалку с людьми неадекватными и, скорее всего, неполноценными — последнее дело... Что касается более обидчивых граждан, то закон в любой момент готов защитить их честь и достоинство.

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска:

Если же такая информация содержится в форумах, обсуждениях, то есть она размещена не самим администратором, а иными лицами, в данном случае задача затрудняется. Необходимо устанавливать реального автора. Но это возможно, так как, в соответствии с Указом президента от 1 февраля 2010 года №60, все сведения регистрируются, содержатся в государственном центре безопасности информации при Президенте, и все это восстановимо и возможно получить эти сведения по запросу суда или органов предварительного следствия. Если эти сведения содержат оскорбления, то будут основания для привлечения к административной ответственности или даже к уголовной, так как статья 189 УК содержит такие основания.

Кто знает, возможно, отправив за решетку особо рьяных клеветников, общество сохранив чье-то здоровье, а то и жизнь. Только человек с глубокими психическими комплексами получает удовольствие от унижения людей... Именно такие сначала надувают лягушек, затем бросают котят в мусоропровод и поджигают собак. Затем из них вызревают маньяки и насильники...

Мария Цебрук, психолог:

На самом деле, ими, скорее, движет чувство несовершенства или комплекс неполноценности. Им кажется, что, давая оценки другим людям, они превосходят их по каким-то качествам. Но на самом деле, хочу отметить, что как раз они чувство превосходства и отдают другим людям. Они больше отдают им позиций в каких-то делах, и, обсуждая какого-то конкретно человека, они привлекают к нему внимание. Становится кто популярным – не тот, кто критикует, а как раз тот, кого критикуют. Это обратная сторона медали этого процесса негативного обсуждения.

Но если на дураков, что называется, не обижаются, то вот с отдельными представителями СМИ, пожалуй, стоит разобраться...

Алена Тимохина, автор сюжета «Клиенты-гриль»:

В желании погреть руки на резонансе сюжета отдельные белорусские интернет-издания зашли слишком далеко. Вот что гласит заголовок материала на сайте «Деловой Минск»: «Мошенница Алена Пелипас на СТВ сыграла роль «обгоревшей в солярии девушки». Вот так, не вникая в суть истории, человека окрестили мошенником! Это равнозначно тому, как если бы Елену назвали воровкой или убийцей. Что это: глупость или чувство полной безнаказанности? И если первое мы не в силах исправить, то вот по поводу безнаказанности ответ однозначный.

«Деловой Минск», похоже, не понимает, что против него могут завести дело. И тогда сайт можно будет смело называть «Уголовно-деловой Минск»...

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района Минска:

Если эти сведения расположены на сайте, причем размещены на сайте самим администратором, то проблем не возникнет. Главное – зафиксировать факт размещения информации. Для этого можно прибегнуть к разным способам сохранения этой информации, даже фото монитора будет достаточным доказательством.

На месте слишком «Делового Минска», мы бы в срочном порядке связывались с Аленой и убеждали ее не относить заявление в прокуратуру. Иначе дела будут грустные. Но вернемся к нашей паленой истории... Она, уже конечно, не пылает, но дымком еще тянет.

Алена Пелипас:

У меня вызвал огромный шок, что эта статья на каком-то сайте – более 500 комментариев, куча отзывов, просмотров. И рядом находится статья о человеке, который реально нуждается в помощи, об инвалиде, которому реально нужен резонанс, чтобы подняли эту тему – ноль комментариев. Я просто поражаюсь, как солярий может вызвать целый шквал эмоций у людей, казалось бы, просто глупость. Многие люди, которые не читают газет, которые просто узнают об этом, в шоке. А когда тема важная, люди не могут и слова сказать по серьезным темам.

История про инвалида первой группы Евгения Чередниченко размещалась рядом с историей Алены не только на сайте, но и в программе. И, действительно, интереса в обществе не вызвала. Надо полагать, что для всех нас норма, когда человек 9 последних лет по вине коммунальщиков не может выйти из квартиры на улицу…

Олег Усачев:

Получается, все стыдливо закрыли глаза и сделали вид, что их это не касается... Да, здесь простора для словесной язвительности и собственного пиара мало.

Кстати, если бы корреспондент газеты посмотрел сюжет и про инвалида, то он, возможно, по-другому взглянул на так называемую сенсацию.

Алена Тимохина, автор сюжета «Клиенты-гриль»:

Дело в том, что при размещении на сайте сtv.by выпуск программы «Добро пожаловаться!» делится на несколько частей. И в данном случае титры нужно было смотреть в конце программы, то есть в конце второго сюжета, на который внимание почему-то никто не обратил.

В финальных титрах программы дословно указано: «Сюжет о солярии основан на реальных событиях». Да если бы даже и нет, то его надо было выдумать! Чтобы еще раз рассказать людям о небезопасности искусственного загара, тем более, в Беларуси, где соляриев больше, чем книжных магазинов и где меланома стала сродни насморку, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.