Необычное ограбление в Лондоне: преступники скрылись, но потом вернули картины Рембрандта в галерею

Новости Великобритании. Дерзкое ограбление в Лондоне. Двое злоумышленников средь бела дня пытались похитить картины Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Дерзкое ограбление в Лондоне. Двое злоумышленников средь бела дня пытались похитить картины Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грабители сняли полотна в присутствии нескольких десятков посетителей музея и даже успели покинуть здание. Прибывшие на место полицейские погнались за похитителями, однако те отбились: в лица правоохранителей они распылили газовые баллончики. В результате воры скрылись.
Позже украденные полотна были найдены в разных местах галереи. Пока неизвестно, зачем похитители решили вдруг избавиться от картин. Выставка закрыта на время расследования.