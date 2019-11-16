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Необычное ограбление в Лондоне: преступники скрылись, но потом вернули картины Рембрандта в галерею

16 ноября 2019 14:35
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Новости Великобритании. Дерзкое ограбление в Лондоне. Двое злоумышленников средь бела дня пытались похитить картины Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное ограбление в Лондоне: преступники скрылись, но потом вернули картины Рембрандта в галерею-1

Грабители сняли полотна в присутствии нескольких десятков посетителей музея и даже успели покинуть здание. Прибывшие на место полицейские погнались за похитителями, однако те отбились: в лица правоохранителей они распылили газовые баллончики. В результате воры скрылись.

Необычное ограбление в Лондоне: преступники скрылись, но потом вернули картины Рембрандта в галерею-4

Позже украденные полотна были найдены в разных местах галереи. Пока неизвестно, зачем похитители решили вдруг избавиться от картин. Выставка закрыта на время расследования.

# Ограбление # Фотофакт

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