Минчанин обвиняется в подстрекательстве ко взятке. Мужчина получил более 300 тысяч долларов

Новости Беларуси. Сотрудники комитета госбезопасности задержали жителя Минска, который обвиняется в подстрекательстве к взятке. Мужчина получил от иностранного инвестора 330 тысяч долларов США. Плательщик рассчитывал на благоприятное решение вопроса о предоставлении возможности разработки месторождения гранитного щебня в Гомельской области.

Как выяснилось, деньги задержанный планировал передать должностным лицам из органов госуправления, которые занимаются решением этих вопросов.

Как сообщили в КГБ, мужчина уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Подробности дела выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, заместитель начальника Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, направленных на установление всех фактов его противоправной деятельности, а также причастность к ним представителей республиканских государственных органов.