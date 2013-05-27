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Минчанин обвиняется в подстрекательстве ко взятке. Мужчина получил более 300 тысяч долларов

27 мая 2013 14:10
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Новости Беларуси. Сотрудники комитета госбезопасности задержали жителя Минска, который обвиняется в подстрекательстве к взятке. Мужчина получил от иностранного инвестора 330 тысяч долларов США. Плательщик рассчитывал на благоприятное решение вопроса о предоставлении возможности разработки месторождения гранитного щебня в Гомельской области.

Как выяснилось, деньги задержанный планировал передать должностным лицам из органов госуправления, которые занимаются решением этих вопросов.

Как сообщили в КГБ, мужчина уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Подробности дела выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, заместитель начальника Центра информации и общественных связей КГБ Республики  Беларусь:
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, направленных на установление всех фактов его противоправной деятельности, а также причастность к ним представителей республиканских государственных органов.

# Криминал

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