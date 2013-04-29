Беларусь выдаст России скандального авиадебошира Кабалова

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшее время выдаст России скандально известного авиадебошира Сергея Кабалова. 29 апреля об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что 11 января бизнесмен из Саратова устроил пьяный дебош на борту летящего в Египет самолета. Кабалов избил стюарда, угрожал пассажирам. После инцидента хулиган скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержали его под Гродно.

Экстрадиция в Россию произойдет в ближайшие дни, где на дебошира завели два уголовных дела: о хулиганстве и о попытке угона самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Вынесено постановление о выдаче указанного гражданина правоохранительным органам России. Это постановление было направлено Кабалову, так как он, в соответствии с законодательством, в 10-дневный срок имел право его обжаловать в суде. Так как заявление об обжаловании этого постановления Кабаловым подано не было, постановление вступило в законную силу, направлено в МВД для исполнения.