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Пружанский район первым в области установили рекорд, достигнув отметки в 100 тыс. тонн намолота

07 августа 2025 06:04
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Традиционно в этот период, южные регионы активнее других пополняют республиканские закрома. Что называется, особенности климата. Сегодня в лидеры по валу зерна на Брестчине выбился Пружанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пружанский район первым в области установили рекорд, достигнув отметки в 100 тыс. тонн намолота-2

Хлеборобы хозяйства «Шени Агропродукт» первыми в области установили рекорд, достигнув отметки в 100 тысяч тонн намолота. Такой результат здесь уже второй год подряд. Трудолюбие аграриев не осталось без заслуженных наград.

Пружанский район первым в области установили рекорд, достигнув отметки в 100 тыс. тонн намолота-4

Михаил Федотов, старший комбайнер ОАО «Шени Агропродукт»:
В хозяйстве работаю 3 года, второй сезон работаю на комбайне. В прошлом году намолотили мы 3 850, в этом году стараться будем достичь более высоких результатов. Самое важное, что хочется сказать. Да, мы первые трехтысячники, но на самом деле все экипажи стараются, все комбайнеры, все помощники молодцы, стараются, работают.

После торжественной церемонии чествования комбайнеры сразу вернулись к работе. В районе убран уже 71 % площадей, но расслабляться рано. Параллельно с жатвой аграрии заготавливают корма и уже готовят освободившиеся площади под сев озимых культур.

# Уборочная кампания

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