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Брестские таможенники задержали 2 вагона контрабандной одежды

24 апреля 2013 14:02
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Новости Беларуси. Брестские таможенники задержали 2 вагона контрабандной одежды на сумму более 13 миллиардов рублей. Железнодорожные контейнеры следовали из Китая транзитом через  Беларусь. Один — в Украину, другой — в Польшу.

В общей сложности изъято более 120 тысяч единиц незаконно перевозимого товара, среди которого рубашки, чулочно-носочные изделия, обувь. По  двум правонарушениям ведется проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник управления организации борьбы с контрабандой и АТП Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
По данному факту сотрудниками Брестской таможни начаты административные процессы по ч.5 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного взыскания в виде штрафа от 35 до 50 базовых величин с конфискацией незаконного ввезенного товара.

# Контрабанда # Криминал # Дмитрий Рихтиков # АТП Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

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