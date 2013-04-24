Новости Беларуси. Брестские таможенники задержали 2 вагона контрабандной одежды на сумму более 13 миллиардов рублей. Железнодорожные контейнеры следовали из Китая транзитом через Беларусь. Один — в Украину, другой — в Польшу.

В общей сложности изъято более 120 тысяч единиц незаконно перевозимого товара, среди которого рубашки, чулочно-носочные изделия, обувь. По двум правонарушениям ведется проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник управления организации борьбы с контрабандой и АТП Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

По данному факту сотрудниками Брестской таможни начаты административные процессы по ч.5 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного взыскания в виде штрафа от 35 до 50 базовых величин с конфискацией незаконного ввезенного товара.